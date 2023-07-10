Ремонт в радость: что можно купить в новом магазине "Формула М2"

В ТВК "Гранд Арена" можно найти все для стройки, отделки и домашнего уюта

10 июля 2023, 16:05, ИА Амител LjN8KLXKE

Варианты товаров для дома / Фото: ТВК "Гранд Арена"

В сети гипермаркетов товаров для дома и ремонта "Формула М2" знают, как освежить интерьер и подскажут, как сделать ремонт, чтобы он был в радость. В огромном торговом зале нового магазина в ТВК "Гранд Арена" предлагают не только стройматериалы, но и множество красивой посуды, качественного текстиля, уникального декора и других приятных мелочей для домашнего уюта, которые ничуть не уступают известной шведской компании.

Выгодное предложение от "Формулы М2"

Будучи экспертами в области строительства, ремонта и товаров для дома, специалисты компании провели тщательный мониторинг рынка и пришли к выводу, что выбор посуды и вариантов для домашнего уюта в Барнауле довольно ограничен. С этим нужно было что-то делать.

Так и появилось выгодное, удобное и очень приятное предложение: в огромном торговом зале нового магазина "Формула М2" собрали большой и разнообразный выбор брендов посуды, текстиля и декора по привлекательным ценам.

Тарелки, кружки, фужеры, столовые приборы и многое другое представлены в разных цветовых и дизайнерских решениях. Здесь каждый найдет интересную вещицу для любого интерьера, будь то классика или современный лофт. Любопытно, что уникальный ассортимент получили ничуть не хуже, чем у некогда популярной шведской компании.













































Посуда и предметы декора / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Масштаб ремонта не имеет значения

Также в торговом зале размером с футбольное поле представлены качественные материалы для стройки, отделки квартир, загородных или дачных домиков. Есть все: сухие строительные смеси, обои, светильники, гипсокартон, пиломатериалы и т.д.

Кстати, еще клиентам предлагают бесплатные услуги в виде дизайн-проекта, просчета сметы и доставки товаров. Новая "Формула М2" ждет барнаульцев на каком бы этапе строительства и ремонта они не находились.

ТВК "Гранд Арена"

Барнаул, Павловский тракт, 180, 1 этаж.

ООО "Иктоникс Трейд"

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, дом № 4, этаж 1, офис 7.

ОГРН 1035403640030

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