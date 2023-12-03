Рэпер Баста попал в серьезную аварию после концерта
Музыкант находился на заднем сиденье автомобиля
03 декабря 2023, 10:01, ИА Амител
Кадр из видео
Российский рэпер Баста попал в аварию после концерта в "Газпром-арене". Об этом сообщает Mash на Мойке.
Музыкант сидел на заднем сиденье премиального Maybach во время столкновения. В результате аварии в иномарке сработали подушки безопасности, автомобиль оказался на обочине.
По данным телеграм-канала, сам Баста в столкновении не пострадал. После случившегося он вышел из машины, направился в сторону ресторана, а позднее уехал на другом автомобиле. В соцсетях Баста обратился к подписчикам и заверил, что с ним все хорошо.
Подробности и обстоятельства случившегося неизвестны.
10:33:17 03-12-2023
После ДТП сразу в рестик затусить - вот оптимистичный подход к жизни!
13:48:05 03-12-2023
Гость (10:33:17 03-12-2023) После ДТП сразу в рестик затусить - вот оптимистичный подход... Стресс снял
10:45:14 03-12-2023
ну и нафига нам такие новости?
16:17:34 03-12-2023
Гость (10:45:14 03-12-2023) ну и нафига нам такие новости?... Вам вообще кроме новостей о повышении цен ничего другого и не нужно. У вас кругозор ровно на животе сфокусирован.
23:54:25 03-12-2023
Гость (16:17:34 03-12-2023) Вам вообще кроме новостей о повышении цен ничего другого и н... Думаю, комментатор имел в виду, нахрена такой заголовок писать, подразумевающий трагедию.
11:12:46 03-12-2023
Да никто шибко и не расстроился
16:18:00 03-12-2023
... (11:12:46 03-12-2023) Да никто шибко и не расстроился... Да и ты сдохнешь - тоже никто не расстроится.
21:00:04 03-12-2023
Гость (16:18:00 03-12-2023) Да и ты сдохнешь - тоже никто не расстроится.... Да и ты сдохнешь - тоже никто не расстроится.
21:34:21 03-12-2023
И хрен с ним. Если правящий режим не наказывает их за оскорбление народа страны и государства, то может карма избавит от них Россию
13:27:03 04-12-2023
Все реперы- тупые бормочущие ахинею дегенераты, их слушают только небритые пелотки и пацанчики на гнилых Вистах с дребезжащими багажниками. Так, отбросы общества.
05:30:41 05-12-2023
Гость (13:27:03 04-12-2023) Все реперы- тупые бормочущие ахинею дегенераты, их слушают т... Так и представил морду лица существа, писавшего коммент про рЕперов))))
06:46:02 05-12-2023
Гость (05:30:41 05-12-2023) Так и представил морду лица существа, писавшего коммент про ... Руки из-под одеяла вынь, фантазёр!