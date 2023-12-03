Рэпер Баста попал в серьезную аварию после концерта

Музыкант находился на заднем сиденье автомобиля

03 декабря 2023, 10:01, ИА Амител

Кадр из видео

Российский рэпер Баста попал в аварию после концерта в "Газпром-арене". Об этом сообщает Mash на Мойке.

Музыкант сидел на заднем сиденье премиального Maybach во время столкновения. В результате аварии в иномарке сработали подушки безопасности, автомобиль оказался на обочине.

По данным телеграм-канала, сам Баста в столкновении не пострадал. После случившегося он вышел из машины, направился в сторону ресторана, а позднее уехал на другом автомобиле. В соцсетях Баста обратился к подписчикам и заверил, что с ним все хорошо.

Подробности и обстоятельства случившегося неизвестны.