Рэпер Элджей стал зарабатывать меньше в восемь раз
За прошлый год доход его компании составил всего 380 тысяч
02 июня 2024, 14:45, ИА Амител
За последние два года прибыль Алексея Узенюка, более известного как Элджей, значительно снизилась. В прошлом году его компания заработала менее 400 тысяч рублей, в то время как раньше доходы исчислялись миллионами.
По данным SHOT, в 2021 году чистая прибыль ООО "Сайонара бойз", занимающегося выпуском треков, составляла около 2,8 млн рублей. Однако затем Алексей Узенюк начал периодически уезжать из России и жить за границей, что привело к снижению гонораров. В итоге в 2022 году его доход составил всего 161 тысячу рублей. В прошлом году ситуация немного улучшилась – доходы выросли до 380 тысяч рублей.
После скандала с "голой" вечеринкой бывшей жены, Элджей тайно покинул лейбл Анны Асти, чтобы не потерять возможность выступать в России. Сейчас Sayоnara Boy активно работает над восстановлением концертной деятельности в РФ, но и здесь возникают трудности.
14:58:19 02-06-2024
Это печально.
15:18:51 02-06-2024
Ему если ногу одну отрезать, он в переходе в том же Новосибе раз в 10 больше заработает, с таким жалобным лицом. (Ну это так , про запас. Может своими песнохорками ещё заработает)
16:28:04 02-06-2024
На кой он ваще нужен..
20:05:53 03-06-2024
Костя (16:28:04 02-06-2024) На кой он ваще нужен.. ... Мне нужен
20:43:05 03-06-2024
Гость (20:05:53 03-06-2024) Мне нужен... Выйди за него замуж. И слушай до умопомрачения, как он в ванной комнате в ноты не попадает.
16:34:59 02-06-2024
Да пофигу. Глаза пусть сделает слепой. И кто его слушает
20:06:44 03-06-2024
Пана (16:34:59 02-06-2024) Да пофигу. Глаза пусть сделает слепой. И кто его слушает... Я слушаю. И надеюсь он продолжит свою деятельность
16:35:53 02-06-2024
Придурок как его песни
17:48:47 02-06-2024
небоскребы небоскребы а он едет к себе домой.
в старой А8 не довольный молодой.
18:19:11 02-06-2024
Очень актуальная новость
18:21:46 02-06-2024
Раньше, подобные ему калики перехожие, менестрели... жили только за счёт того что им бросали под ноги на городских площадях... деньги или еду... А сейчас видите ли, меньше стал зарабатывать!?... Работай больше и лучше!!! Как нам, здесь в Барнауле, многие из центра России советуют...
18:27:21 02-06-2024
Совсем неинтересно, сколько зарабатывает данный персонаж! Зашел чисто комментарии почитать, ну и свои пять копеек вставить)
19:26:45 02-06-2024
Нам это зачем знать? Если 380 - доход, а не прибыль, то это, конечно, очень печально, можно лавочку закрывать. Да и прибыль 380 ни о чем.
23:59:17 02-06-2024
На Малахова банер-афиша висит, этот .удак и ещё какие-то приезжают в Барнаул с какой-то программой. Неужели кто-то пойдёт? 🤦🤦🤦
06:27:44 03-06-2024
Я сисадмином и то больше зарабатываю. А он на наш шинный завод может пойти, правда, это вредно для здоровья. Ну у него и так мутация глаз, хуже поди не станет...
09:47:36 03-06-2024
ну это юрлицо меньше, другое - больше ) все равно больше учителей и врачей зарабатывает
11:26:28 03-06-2024
"Хай биомусор, как тебе туса" - пел российский рэп-исполнитель Алексей Узенюк