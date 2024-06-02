Рэпер Элджей стал зарабатывать меньше в восемь раз

За прошлый год доход его компании составил всего 380 тысяч

02 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Элджей / Фото из социальных сетей

За последние два года прибыль Алексея Узенюка, более известного как Элджей, значительно снизилась. В прошлом году его компания заработала менее 400 тысяч рублей, в то время как раньше доходы исчислялись миллионами.

По данным SHOT, в 2021 году чистая прибыль ООО "Сайонара бойз", занимающегося выпуском треков, составляла около 2,8 млн рублей. Однако затем Алексей Узенюк начал периодически уезжать из России и жить за границей, что привело к снижению гонораров. В итоге в 2022 году его доход составил всего 161 тысячу рублей. В прошлом году ситуация немного улучшилась – доходы выросли до 380 тысяч рублей.

После скандала с "голой" вечеринкой бывшей жены, Элджей тайно покинул лейбл Анны Асти, чтобы не потерять возможность выступать в России. Сейчас Sayоnara Boy активно работает над восстановлением концертной деятельности в РФ, но и здесь возникают трудности.