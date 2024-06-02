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Рэпер Элджей стал зарабатывать меньше в восемь раз

За прошлый год доход его компании составил всего 380 тысяч

02 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Элджей / Фото из социальных сетей
Элджей / Фото из социальных сетей

За последние два года прибыль Алексея Узенюка, более известного как Элджей, значительно снизилась. В прошлом году его компания заработала менее 400 тысяч рублей, в то время как раньше доходы исчислялись миллионами.

По данным SHOT, в 2021 году чистая прибыль ООО "Сайонара бойз", занимающегося выпуском треков, составляла около 2,8 млн рублей. Однако затем Алексей Узенюк начал периодически уезжать из России и жить за границей, что привело к снижению гонораров. В итоге в 2022 году его доход составил всего 161 тысячу рублей. В прошлом году ситуация немного улучшилась – доходы выросли до 380 тысяч рублей.

После скандала с "голой" вечеринкой бывшей жены, Элджей тайно покинул лейбл Анны Асти, чтобы не потерять возможность выступать в России. Сейчас Sayоnara Boy активно работает над восстановлением концертной деятельности в РФ, но и здесь возникают трудности.

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Комментарии 17

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Гость

14:58:19 02-06-2024

Это печально.

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Гость

15:18:51 02-06-2024

Ему если ногу одну отрезать, он в переходе в том же Новосибе раз в 10 больше заработает, с таким жалобным лицом. (Ну это так , про запас. Может своими песнохорками ещё заработает)

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Костя

16:28:04 02-06-2024

На кой он ваще нужен..

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Гость

20:05:53 03-06-2024

Костя (16:28:04 02-06-2024) На кой он ваще нужен.. ... Мне нужен

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Гость

20:43:05 03-06-2024

Гость (20:05:53 03-06-2024) Мне нужен... Выйди за него замуж. И слушай до умопомрачения, как он в ванной комнате в ноты не попадает.

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Пана

16:34:59 02-06-2024

Да пофигу. Глаза пусть сделает слепой. И кто его слушает

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Гость

20:06:44 03-06-2024

Пана (16:34:59 02-06-2024) Да пофигу. Глаза пусть сделает слепой. И кто его слушает... Я слушаю. И надеюсь он продолжит свою деятельность

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Пана

16:35:53 02-06-2024

Придурок как его песни

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Коля

17:48:47 02-06-2024

небоскребы небоскребы а он едет к себе домой.
в старой А8 не довольный молодой.

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Злюка

18:19:11 02-06-2024

Очень актуальная новость

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Гость

18:21:46 02-06-2024

Раньше, подобные ему калики перехожие, менестрели... жили только за счёт того что им бросали под ноги на городских площадях... деньги или еду... А сейчас видите ли, меньше стал зарабатывать!?... Работай больше и лучше!!! Как нам, здесь в Барнауле, многие из центра России советуют...

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Гость

18:27:21 02-06-2024

Совсем неинтересно, сколько зарабатывает данный персонаж! Зашел чисто комментарии почитать, ну и свои пять копеек вставить)

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Гость

19:26:45 02-06-2024

Нам это зачем знать? Если 380 - доход, а не прибыль, то это, конечно, очень печально, можно лавочку закрывать. Да и прибыль 380 ни о чем.

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Гость

23:59:17 02-06-2024

На Малахова банер-афиша висит, этот .удак и ещё какие-то приезжают в Барнаул с какой-то программой. Неужели кто-то пойдёт? 🤦🤦🤦

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Гость

06:27:44 03-06-2024

Я сисадмином и то больше зарабатываю. А он на наш шинный завод может пойти, правда, это вредно для здоровья. Ну у него и так мутация глаз, хуже поди не станет...

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гость

09:47:36 03-06-2024

ну это юрлицо меньше, другое - больше ) все равно больше учителей и врачей зарабатывает

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Гость

11:26:28 03-06-2024

"Хай биомусор, как тебе туса" - пел российский рэп-исполнитель Алексей Узенюк

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