Решайте сами: россияне могут подключать зарплатный проект без участия работодателя

И воспользоваться специальными условиями банков в рамках зарплатных проектов

04 апреля 2024, 18:00, ИА Амител

Ноутбук. Карта / Фото: freepik.com

Россиянам напомнили, что они имеют право самостоятельно выбирать банк для зачисления заработной платы, даже при переходе на новую работу. Для этого надо предоставить работодателю заявление об изменении реквизитов для перевода средств. На сегодняшний день банки предлагают разные условия перехода на свои зарплатные проекты. О некоторых расскажем ниже.

Так ВТБ упростил условия для перехода на зарплатный проект: клиенты могут сделать это самостоятельно, без участия работодателя. Достаточно подключить автопополнение карты ВТБ на сумму от девяти тыс. рублей в месяц, чтобы пользоваться специальными условиями. Теперь клиенты, которые ежемесячно тратят с помощью карт ВТБ более 10 тыс. рублей, получают доступ к новым условиям обслуживания, которые активируются автоматически.

В рамках программы зарплатного проекта клиенты могут получить скидки на кредиты, в том числе на ипотечные и автокредиты. Также увеличивается ставка по накопительным счетам – до16% годовых на ежедневный остаток. При активном использовании карты предусмотрен кэшбек, выдача и обслуживание карты, СМС и Push*-уведомления бесплатны.

"Рассчитываем, что изменения позволят клиентам легко переходить из банка в банк и получать наиболее выгодные условия вне зависимости от зарплатного проекта своей компании", – отметил заместитель начальника управления "Зарплатные проекты" ВТБ Евгений Темяков.Получить доступ к особым условиям зарплатных клиентов Сбера можно даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк. Теперь сделать это стало проще: нужно подключить персональный зарплатный проект, переводить часть дохода на карту Сбера самостоятельно и пользоваться продуктами и сервисами банка на выгодных условиях.

Для зарплатного проекта в Сбере действует льготные тарифы на выпуск, обслуживание, выдачу наличных и другие действия с зарплатными картами. Так, выпуск и обслуживание зарплатной карты бесплатно.

Те, кто выберут зарплатный проект Альфа-Банка, смогут бесплатно везде снимать наличные, осуществлять бесплатные переводы с карт любых банков в мобильном приложении, предусмотрен и повышенный процент на остаток по накопительному Альфа-Счету с первого месяца – 16%.

*Push ("Пуш")