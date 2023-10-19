Республика Алтай показала худший результат в СФО по грузообороту автотранспорта

По сравнению с 2022 годом Алтайский край тоже показал небольшое снижение

19 октября 2023, 14:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Республика Алтай показала самое сильное снижение грузооборота автотранспорта в Сибирском федеральном округе, пишет "Атмосфера" со ссылкой на материалы Новосибирскстата.

За январь – август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель в Горном составил всего 71,7%.

В целом же по СФО грузооборот в сравнении с прошлым годом вырос на 10,4%. Наибольший рост зафиксировали в Хакасии (в два раза), а вот Алтайский край продемонстрировал небольшое снижение: 97,1% от 2022 года.