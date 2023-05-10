Республиканцы получили документы о попытках семьи Байдена скрыть переводы из Китая

Скрыть происхождение средств пытались сложными финансовыми операциями, в том числе и делая общую сумму менее заметной

10 мая 2023, 23:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Члены Республиканской партии США заявили о том, что семья американского президента Джо Байдена во время его вице-президентства пыталась скрыть переводы средств из других стран. Как сообщает ТАСС, в их списке оказался и Китай.

Председатель комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер заявил, что финансовые документы свидетельствуют о том, что члены семьи Байдена использовали сложные транзакции для сокрытия платежей от иностранных граждан, в том числе и от лиц, которые связаны с Коммунистической партией Китая.

Скрыть происхождение средств пытались сложными финансовыми операциями, в том числе и делая общую сумму менее заметной. Китайские граждане и компании создавали местные фирмы, чтобы скрыть источник денег.

"Деятельность членов семьи Байдена и их помощников в координации с гражданами КНР и их корпоративными структурами выглядят как попытки провести финансовый обман", – подчеркнул Комер.

Кроме того, сын Джо Байдена, Хантер, напрямую получал деньги на счёт своей компании от предприятия, которое контролируется китайскими властями.

Республиканцы считают, что финансы нужны были для "торговли влиянием" со злоупотреблением служебным положением Байдена.