Ресторан "Барнаул" разыгрывает два билета на концерт ко Дню защитника Отечества

В программе – известные хиты в живом исполнении

18 февраля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGAj5ui

Выступление артистов / Фото: ресторан "Барнаул"

Музыка – это язык души, который способен передать самые глубокие чувства и эмоции. Ресторан "Барнаул" проводит розыгрыш двух билетов на концерт "За дорогих мужчин!", который пройдет 20 февраля 2025 года в 19:00.

Гости смогут насладиться полюбившимися хитами, которые посвящены важнейшим жизненным ценностям. В программе – выступления известных артистов, таких как Лев Шапиро, Владимир Кислов, Ольга Семенова и другие. Живой звук, яркая атмосфера и отличное настроение гарантированы.

Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, достаточно зайти в аккаунт ресторана во "ВКонтакте" по ссылке и выполнить несколько простых условий. Победителя выберут 19.02.25 года случайным образом.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых музыкантов и насладиться душевным концертом.

Афиша предоставлена организаторами

Ресторан "Барнаул"

Адрес: Барнаул, пл. Победы, 3

Тел.: +7 (3852) 201-601

"ВКонтакте"

Возрастное ограничение 6+

ООО "Ресторатор"

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