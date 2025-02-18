Ресторан "Барнаул" разыгрывает два билета на концерт ко Дню защитника Отечества
В программе – известные хиты в живом исполнении
18 февраля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGAj5ui
Музыка – это язык души, который способен передать самые глубокие чувства и эмоции. Ресторан "Барнаул" проводит розыгрыш двух билетов на концерт "За дорогих мужчин!", который пройдет 20 февраля 2025 года в 19:00.
Гости смогут насладиться полюбившимися хитами, которые посвящены важнейшим жизненным ценностям. В программе – выступления известных артистов, таких как Лев Шапиро, Владимир Кислов, Ольга Семенова и другие. Живой звук, яркая атмосфера и отличное настроение гарантированы.
Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, достаточно зайти в аккаунт ресторана во "ВКонтакте" по ссылке и выполнить несколько простых условий. Победителя выберут 19.02.25 года случайным образом.
Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых музыкантов и насладиться душевным концертом.
Ресторан "Барнаул"
Адрес: Барнаул, пл. Победы, 3
Тел.: +7 (3852) 201-601
"ВКонтакте"
Возрастное ограничение 6+
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16:09:26 18-02-2025
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