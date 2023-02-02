Хлеба и зрелищ. Ресторан-поэма "Живые души" организует необычный ужин-перформанс

Гости окажутся внутри постановки, которую сыграют актёры краевого драмтеатра

02 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: ресторан-поэма "Живые души"

В ресторане-поэме "Живые души" состоится экспромт-ужин по мотивам спектакля "Ревизор". Это новая форма взаимодействия актёров и зрителей, полная импровизаций, не ограниченная сценой. Представьте: вы приходите на ужин и оказываетесь внутри произведения Николая Гоголя. При этом события разворачиваются вокруг вас, на расстоянии вытянутой руки.

"В поисках новых форм театр не раз предпринимал попытки расширения своей территории, выходя на различные городские площадки. Но такая творческая коллаборация театра и ресторана – первая в нашей истории", – рассказали представители театра драмы им. В. М. Шукшина.

Действующие лица и исполнители:

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий – засл. арт. РФ Антон Кирков;

Иван Александрович Хлестаков – Данила Никоноров;

Анна Андреевна, жена городничего – Лена Кегелева;

Марья Антоновна, дочь городничего – Екатерина Порсева;

и другие артисты Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина.

Перфоманс пройдёт 16 февраля 2023 года в 19:00. Узнать подробности и забронировать стол можно по телефону: 600-046.

Ресторан-поэма "Живые души" (ООО "Ин вино")

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел: 600-04618+

На правах рекламы