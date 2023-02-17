Ресторан "Русский чай" открыли в Барнауле после реставрации. Как он теперь выглядит?
Я – "Русский чай"
17 февраля 2023, 06:16, ИА Амител
Реставрация дома купца Фёдора Шадрина в Барнауле на проспекте Красноармейском, известного больше как ресторан "Русский чай", официально завершилась. В здании, которому чуть более 100 лет, вновь открыли ресторан сибирской кухни. Ремонт уникального строения, знакомого практически каждому жителю города, длился несколько лет. А за работы отвечал известный архитектор Александр Деринг. Рассказываем, как изменился дом купца Шадрина и как он теперь выглядит.
Как выглядит "Русский чай" после реставрации?
Рабочие полностью сохранили фасад здания усадьбы по старинным фотографиям. Помимо фасада, обновили наличники, восстановили утраченные фрагменты уникальной резьбы декоративных элементов, а также отремонтировали крышу. Стоимость работ остаётся коммерческой тайной.
Реставрация "Русского чая" началась в 2016 году. Однако работы затянулись. В 2021 году объект выкупила компания "Селф". В итоге здание, имеющее статус памятника культуры, отремонтировали всего за два года. Как пояснил на открытии куратор работ, известный барнаульский архитектор Александр Деринг, здание находилось в таком ужасном состоянии, что могло практически развалиться.
"Объект очень тяжёлый, работы были сложными. Хорошо, что мы сохранили объект. Это большой подарок городу", – пояснил Александр Деринг.
На прилегающей территории "Русского чая" установили павильон, где планируют продавать сибирские продукты.
Как выглядит ресторан внутри?
Внутри провели полную перепланировку, создали современный интерьер. На первом этаже разместился ресторан сибирской кухни. В меню включили лучшие блюда из 11 регионов СФО. Шеф-поваром "Русского чая" пригласили из Екатеринбурга Аркадия Кузеванова. Средняя цена блюд составляет 500-600 рублей. На втором этаже сделали большой банкетный зал с VIP-зонами.
Как пояснил журналистам глава Алтайохранкультуры Александр Урбах, открытие "Русского чая" после реставрации – огромный подарок для всего города. Реставрационные работы были очень сложными. По словам Урбаха, строители проделали колоссальную работу и "спасли здание". Для чиновника вдвойне приятно на фоне событий в мире, что в здании открылся ресторан именно русской кухни.
"Собственнику в диалоге с нами удалось сохранить исторический облик здания. Теперь оно не нуждается в ремонте минимум 50 лет", – пояснил Александр Урбах.
Что вообще известно о доме купца Шадрина?
Дом построили в 1914 году для купцов Шадриных. Однако после революции они покинули Россию. Потом в здании располагался ресторан. В1976-м пожар уничтожил исходный аутентичный интерьер и отдельные фрагменты декора здания. Потом объект восстановили, в нём был ресторан "Русский чай".
Дом купца Шадрина – памятник архитектуры федерального значения. Это двухэтажный исторический особняк площадью 825 кв. м на проспекте Красноармейском, 8. Здание считается одним из важнейших символов Барнаула и памятником деревянного зодчества.
А ресторан уже работает?
Пока только в техническом режиме. Посетить "Русский чай" можно только по предварительной записи. Однако через две недели он станет работать в обычном формате.
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