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Ресторан "Русский чай" открыли в Барнауле после реставрации. Как он теперь выглядит?

Я – "Русский чай"

17 февраля 2023, 06:16, ИА Амител

Реставрация дома купца Фёдора Шадрина в Барнауле на проспекте Красноармейском, известного больше как ресторан "Русский чай", официально завершилась. В здании, которому чуть более 100 лет, вновь открыли ресторан сибирской кухни. Ремонт уникального строения, знакомого практически каждому жителю города, длился несколько лет. А за работы отвечал известный архитектор Александр Деринг. Рассказываем, как изменился дом купца Шадрина и как он теперь выглядит.

Как выглядит "Русский чай" после реставрации?

Рабочие полностью сохранили фасад здания усадьбы по старинным фотографиям. Помимо фасада, обновили наличники, восстановили утраченные фрагменты уникальной резьбы декоративных элементов, а также отремонтировали крышу. Стоимость работ остаётся коммерческой тайной.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реставрация "Русского чая" началась в 2016 году. Однако работы затянулись. В 2021 году объект выкупила компания "Селф". В итоге здание, имеющее статус памятника культуры, отремонтировали всего за два года. Как пояснил на открытии куратор работ, известный барнаульский архитектор Александр Деринг, здание находилось в таком ужасном состоянии, что могло практически развалиться.

"Объект очень тяжёлый, работы были сложными. Хорошо, что мы сохранили объект. Это большой подарок городу", – пояснил Александр Деринг.

На прилегающей территории "Русского чая" установили павильон, где планируют продавать сибирские продукты.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как выглядит ресторан внутри?

Внутри провели полную перепланировку, создали современный интерьер. На первом этаже разместился ресторан сибирской кухни. В меню включили лучшие блюда из 11 регионов СФО. Шеф-поваром "Русского чая" пригласили из Екатеринбурга Аркадия Кузеванова. Средняя цена блюд составляет 500-600 рублей. На втором этаже сделали большой банкетный зал с VIP-зонами.

Как пояснил журналистам глава Алтайохранкультуры Александр Урбах, открытие "Русского чая" после реставрации – огромный подарок для всего города. Реставрационные работы были очень сложными. По словам Урбаха, строители проделали колоссальную работу и "спасли здание". Для чиновника вдвойне приятно на фоне событий в мире, что в здании открылся ресторан именно русской кухни.

"Собственнику в диалоге с нами удалось сохранить исторический облик здания. Теперь оно не нуждается в ремонте минимум 50 лет", – пояснил Александр Урбах.

Что вообще известно о доме купца Шадрина?

Дом построили в 1914 году для купцов Шадриных. Однако после революции они покинули Россию. Потом в здании располагался ресторан. В1976-м пожар уничтожил исходный аутентичный интерьер и отдельные фрагменты декора здания. Потом объект восстановили, в нём был ресторан "Русский чай".

Дом купца Шадрина – памятник архитектуры федерального значения. Это двухэтажный исторический особняк площадью 825 кв. м на проспекте Красноармейском, 8. Здание считается одним из важнейших символов Барнаула и памятником деревянного зодчества.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А ресторан уже работает?

Пока только в техническом режиме. Посетить "Русский чай" можно только по предварительной записи. Однако через две недели он станет работать в обычном формате.

Комментарии 19

  • "В 1976 году пожар уничтожил исходный ауентичный интерьер" - чего?? Вы реально думаете, что в 1976 году в ресторане был интерьер 1914 года? К 1976 году исходный аутентичный интерьер был уничтожен раз пятьдесят без всяких пожаров
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Думаю, что через отмывание средств появился смысл в восстановлении данного уникального здания. Поэтому и затраты - коммерческая тайна. А так, Шония - молодец. Будет новый ресторан и чудесное здание. Осталось кухню отведать
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Шония - молодец.... Бугога...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Деринг, Урбах, аппетит уже испорчен да еще и фото как то надо развидеть, вроде бы уютно но ресторан-нет кафе-да, и опять же с блюдами за 500-600, как обычно на огромной тарелке по середине лежит маленькое что то, спасибо НЕТ.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • вроде бы уютно но ресторан-нет кафе-да, и опять же с блюдами за 500-600, как обычно на огромной тарелке по середине лежит маленькое что то, спасибо НЕТ. ***** А это у нас ресторанный критик нарисовался? Во многих ресторанах бывал? Я так понимаю, что понятие "ресторан" у тебя сформировалось еще при Совке при посещении рЭсторана Барнауль)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, свое мнение высказывай, а обсир@ть чужое мнение иди в соцсети.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • обсир@ть чужое мнение иди в соцсети. ***** Так мнение должно быть аргументированным. А здесь человек в этом ресторане не был, блюд не видел, не пробовал, но однако свои 5 копеек вставляет. Это попросту нелепо. А уж высказываться про интерьеры - это совсем смешно, это вкусовщина. Ресторан - это не парча и позолота и посадка на 1200 рыл. Просто предлагаю взглянуть на московские рестораны, которые в 2021-2022 годах попали в мишленовский гид. На ютюбе ролики есть.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Осталось кухню отведать- дома ешьте. ходют тут всякие
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Шония строит и приводит в порядок то , что стояло в развалинах годами .А что сделал бугога для центру города? бгг.ы
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Дааа, Ш-я строит... Вернее ломает...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Уже давно не живу в Барнауле.. Приятная новость об открытии после реставрации "Русского чая". Это настоящее украшение города, пример сохранения сибирского стиля 19, начала 20 века.. Внутренний интерьер архитектор предпочёл в современном стиле.. На мой вкус, более подошёл бы винтажный для такого красивого здания. Но главное, что прошла отличная реставрация, архитектору города благодарность.. А интерьер всегда можно изменить, обновить со временем
    17 февраля, Гость   Ответить
  • дорога богато, лет 10 будет для элиты пока хозяева вложения не отобьют
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Внутренний интерьер архитектор предпочёл в современном стиле.---нет там архитектора на внутрянке. Есть Нижегородцева, откровенно запоровшая объект
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Что то появилось местное , да потребовало вложений. Теперь кинулись ругаться. Предложите варианты использования данного здания. Многим барнаульцам будет по душе формат заведения. Цена блюд ни сколько не отличается от других ресторанов.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Аля новодел, больше на фастфуд похож, пусть наши пафосные архитекторы съездят в Калининград, там старинные здания сохраняют и открывают рестораны, и в них приятно сидеть, везде аутичная обстановка, Новодел замок Нельсиберк восстановленный по эскизам в разы лучше, а вообще в Барнауле даже посидеть негде, кругом пивняк и фастфуд.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • везде аутичная обстановка---ну действительно, для вас мест мало. Для здоровых людей мест хватает
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Прошло более 20 лет с начала так называемой реконструкции.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • К сожалению интерьер, мягко говоря, не подходит зданию. Не тянет посетить. Разочарована
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Внешний вид в стиле "аля рюс", но крайне топорная отделка портит все впечатления. Внутри совсем неудачно сделали. Пытались совместить стили, но вышло и вправду, как написали выше, не особо хорошо.
    18 часов назад, Гость   Ответить

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