Я – "Русский чай"

17 февраля 2023, 06:16, ИА Амител

































































Открытие ресторана "Русский чай" после реставрации. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реставрация дома купца Фёдора Шадрина в Барнауле на проспекте Красноармейском, известного больше как ресторан "Русский чай", официально завершилась. В здании, которому чуть более 100 лет, вновь открыли ресторан сибирской кухни. Ремонт уникального строения, знакомого практически каждому жителю города, длился несколько лет. А за работы отвечал известный архитектор Александр Деринг. Рассказываем, как изменился дом купца Шадрина и как он теперь выглядит.

Как выглядит "Русский чай" после реставрации?

Рабочие полностью сохранили фасад здания усадьбы по старинным фотографиям. Помимо фасада, обновили наличники, восстановили утраченные фрагменты уникальной резьбы декоративных элементов, а также отремонтировали крышу. Стоимость работ остаётся коммерческой тайной.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реставрация "Русского чая" началась в 2016 году. Однако работы затянулись. В 2021 году объект выкупила компания "Селф". В итоге здание, имеющее статус памятника культуры, отремонтировали всего за два года. Как пояснил на открытии куратор работ, известный барнаульский архитектор Александр Деринг, здание находилось в таком ужасном состоянии, что могло практически развалиться.

"Объект очень тяжёлый, работы были сложными. Хорошо, что мы сохранили объект. Это большой подарок городу", – пояснил Александр Деринг.

На прилегающей территории "Русского чая" установили павильон, где планируют продавать сибирские продукты.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как выглядит ресторан внутри?

Внутри провели полную перепланировку, создали современный интерьер. На первом этаже разместился ресторан сибирской кухни. В меню включили лучшие блюда из 11 регионов СФО. Шеф-поваром "Русского чая" пригласили из Екатеринбурга Аркадия Кузеванова. Средняя цена блюд составляет 500-600 рублей. На втором этаже сделали большой банкетный зал с VIP-зонами.

Как пояснил журналистам глава Алтайохранкультуры Александр Урбах, открытие "Русского чая" после реставрации – огромный подарок для всего города. Реставрационные работы были очень сложными. По словам Урбаха, строители проделали колоссальную работу и "спасли здание". Для чиновника вдвойне приятно на фоне событий в мире, что в здании открылся ресторан именно русской кухни.

"Собственнику в диалоге с нами удалось сохранить исторический облик здания. Теперь оно не нуждается в ремонте минимум 50 лет", – пояснил Александр Урбах.

























































































































Интерьеры ресторана после реставрации. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что вообще известно о доме купца Шадрина?

Дом построили в 1914 году для купцов Шадриных. Однако после революции они покинули Россию. Потом в здании располагался ресторан. В1976-м пожар уничтожил исходный аутентичный интерьер и отдельные фрагменты декора здания. Потом объект восстановили, в нём был ресторан "Русский чай".

Дом купца Шадрина – памятник архитектуры федерального значения. Это двухэтажный исторический особняк площадью 825 кв. м на проспекте Красноармейском, 8. Здание считается одним из важнейших символов Барнаула и памятником деревянного зодчества.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А ресторан уже работает?

Пока только в техническом режиме. Посетить "Русский чай" можно только по предварительной записи. Однако через две недели он станет работать в обычном формате.