Ресторан "Живые души" проведет в День города изысканный ужин под звуки живой музыки
Гастрономический салон – это хорошая возможность открыть для себя новые вкусы и пообщаться с экспертами высокой кухни
30 августа 2024, 17:29, ИА Амител erid: LjN8KKneS
В этом году День города в Барнауле обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит не только развлечения, но и изысканные гастрономические удовольствия. 30 и 31 августа 2024 года столица Алтайского края приглашает всех желающих на большой гастрономический салон, посвященный 294-летию города и дню рождения ресторана-поэмы "Живые души".
Путешествие в мир вкуса и удовольствия
На протяжении двух дней гости салона смогут окунуться в атмосферу творчества и вдохновения, наслаждаясь изысканными блюдами и напитками под аккомпанемент живой музыки. Талантливые вокалисты создадут расслабляющую и уютную атмосферу, сделав пребывание в "Живых душах" еще более запоминающимся.
Для гостей выступят опытные сомелье. Эксперты поделятся знаниями о тонкостях сочетания напитков с различными блюдами. Участники смогут задать любые интересующие вопросы и даже получить персональные рекомендации. Событие будет интересно тем, кто хочет не только насладиться вкусными гастрономическими шедеврами, но и узнать что-то новое из мира высокой кухни.
Регистрация
Количество мест ограничено, поэтому для участия в гастрономическом салоне необходимо заранее зарегистрироваться.
Гастрономический салон – это хорошая возможность провести праздник в приятной компании, открыть для себя новые вкусы и пообщаться с профессионалами своего дела.
Ресторан-поэма "Живые души"
Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а
Тел: +7 (3852) 600-046Синельников Андрей Олегович
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