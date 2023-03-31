Рестораны бывшего McDonald's в Белоруссии продолжили работать без бренда

Официальных заявлений о каком-либо ребрендинге пока нет

31 марта 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания "КСБ Виктори Рестораны", которая ранее управляла сетью под брендом McDonald's в Белоруссии, сообщила, что сеть ресторанов общественного питания в стране продолжает работать без бренда. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Рестораны сети с ноября работают под вывеской "Мы открыты" вместо McDonald's, такой же логотип размещён на сайте и в соцсетях компании. Белорусские интернет-ресурсы периодически заявляют, что это новое название сети, однако "КСБ Виктори Рестораны" официальных заявлений о каком-либо новом бренде не делала", – следует из поста.

Напомним, что 17 ноября прошлого года пресс-служба компании "КСБ Виктори Рестораны" сообщила, что рестораны сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом "Вкусно – и точка" с 22 ноября.