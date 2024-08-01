Астрологи называют периоды ретроградного Меркурия одними из самых сложных в году

01 августа 2024, 06:50, ИА Амител

Меркурий в представлении художника / Фото: pixabay.com

В августе нас ждет третий в 2024 году период ретроградного Меркурия. Это явление, ставшее очень популярным за последние годы у любителей астрологии. Многие считают, что в моменты ретроградности Меркурий бессовестно вмешивается в нашу жизнь, постоянно срывая планы.

Рассказываем, когда начнется ретроградный Меркурий в августе 2024 года, чем он опасен и что, по мнению астрологов, нельзя делать в этот период.

1 Что такое ретроградный Меркурий? Это астрономическое явление. Вернее, оптическая иллюзия: при определенных обстоятельствах с Земли кажется, что планета сначала замедляется, а затем начинает двигаться в обратном направлении. Естественно, на самом деле Меркурий не меняет свое направление – это давно объясненный оптический эффект. Другие планеты тоже подвержены "ретроградности". Астрономы не видят ничего необычного в этом явлении. Зато астрологи убеждены, что в период ретроградности планета резко меняет свой "характер" и начинает существенно влиять на нашу жизнь.

2 Почему ретроградный Меркурий считается особенным периодом? Считается, что Меркурий отвечает за интеллектуальную сторону нашей жизни. По словам астрологов, именно эта планета управляет взаимоотношениями и договоренностями между людьми, техникой, технологиями, важными делами и документами. Так вот, в период ретроградности все эти сферы "выходят из строя". Привычные планы срываются из-за вечных мелких неурядиц и проволочек. Между людьми происходит недопонимание, техника начинает "сбоить", а уровень неопределенности резко возрастает. Поэтому многим во время ретроградного Меркурия кажется, что их преследуют сплошные неудачи.

3 Когда начнется ретроградный Меркурий в августе 2024 года? Ретроградный Меркурий начнется 5 августа 2024 года. В этот раз планета найдет свою ретроградность сначала в созвездии Девы, а затем во Льве.

4 Чем будет опасен этот ретроградный Меркурий? Астрологи говорят, что на первый план выйдут вопросы личностного роста. Главные трудности будут связаны с тем, чтобы четко выстроить свои планы на будущее, заявить о себе перед коллегами, а также добиться быстрых результатов.

5 Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия? Астрологи уверяют, что главный враг человека в период ретроградного Меркурия – спонтанность. По их словам, нужно всегда сохранять спокойствие и холодный ум, не совершать необдуманных покупок и постараться не подписывать никаких важных документов. Также не рекомендуется: совершать важные сделки;

начинать новые проекты;

вступать в брак;

устраиваться на новую работу;

отправляться в дальнюю дорогу;

идти на медицинские и косметические процедуры, если это "терпит";

брать или давать в долг.

6 Что обязательно нужно сделать во время ретроградного Меркурия? Астрологи советуют сосредоточиться на завершении уже начатых дел. Период ретроградности отлично подходит для того, чтобы навести порядок в делах и устранить ошибки. Кроме того, рекомендуется избавиться от старых ненужных вещей и провести генеральную уборку. Ну а тем, кто не слишком верит в астрологию, рекомендуют поменьше думать о ретроградном Меркурии. В конце концов, предыдущие периоды мы ведь пережили. Значит, и в этот раз все будет нормально.