Меркурий в представлении художника / Фото: pixabay.com
В августе нас ждет третий в 2024 году период ретроградного Меркурия. Это явление, ставшее очень популярным за последние годы у любителей астрологии. Многие считают, что в моменты ретроградности Меркурий бессовестно вмешивается в нашу жизнь, постоянно срывая планы.
Рассказываем, когда начнется ретроградный Меркурий в августе 2024 года, чем он опасен и что, по мнению астрологов, нельзя делать в этот период.
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Что такое ретроградный Меркурий?
Это астрономическое явление. Вернее, оптическая иллюзия: при определенных обстоятельствах с Земли кажется, что планета сначала замедляется, а затем начинает двигаться в обратном направлении.
Естественно, на самом деле Меркурий не меняет свое направление – это давно объясненный оптический эффект. Другие планеты тоже подвержены "ретроградности". Астрономы не видят ничего необычного в этом явлении.
Зато астрологи убеждены, что в период ретроградности планета резко меняет свой "характер" и начинает существенно влиять на нашу жизнь.
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Почему ретроградный Меркурий считается особенным периодом?
Считается, что Меркурий отвечает за интеллектуальную сторону нашей жизни. По словам астрологов, именно эта планета управляет взаимоотношениями и договоренностями между людьми, техникой, технологиями, важными делами и документами.
Так вот, в период ретроградности все эти сферы "выходят из строя". Привычные планы срываются из-за вечных мелких неурядиц и проволочек. Между людьми происходит недопонимание, техника начинает "сбоить", а уровень неопределенности резко возрастает. Поэтому многим во время ретроградного Меркурия кажется, что их преследуют сплошные неудачи.
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Когда начнется ретроградный Меркурий в августе 2024 года?
Ретроградный Меркурий начнется 5 августа 2024 года. В этот раз планета найдет свою ретроградность сначала в созвездии Девы, а затем во Льве.
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Чем будет опасен этот ретроградный Меркурий?
Астрологи говорят, что на первый план выйдут вопросы личностного роста. Главные трудности будут связаны с тем, чтобы четко выстроить свои планы на будущее, заявить о себе перед коллегами, а также добиться быстрых результатов.
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Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия?
Астрологи уверяют, что главный враг человека в период ретроградного Меркурия – спонтанность. По их словам, нужно всегда сохранять спокойствие и холодный ум, не совершать необдуманных покупок и постараться не подписывать никаких важных документов.
Также не рекомендуется:
совершать важные сделки;
начинать новые проекты;
вступать в брак;
устраиваться на новую работу;
отправляться в дальнюю дорогу;
идти на медицинские и косметические процедуры, если это "терпит";
брать или давать в долг.
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Что обязательно нужно сделать во время ретроградного Меркурия?
Астрологи советуют сосредоточиться на завершении уже начатых дел. Период ретроградности отлично подходит для того, чтобы навести порядок в делах и устранить ошибки.
Кроме того, рекомендуется избавиться от старых ненужных вещей и провести генеральную уборку.
Ну а тем, кто не слишком верит в астрологию, рекомендуют поменьше думать о ретроградном Меркурии. В конце концов, предыдущие периоды мы ведь пережили. Значит, и в этот раз все будет нормально.
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Когда закончится ретроградный Меркурий?
Ретроградный Меркурий закончится 28 августа 2024 года.
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