Reuters: Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по преступлениям в Telegram
Речь идет о киберпреступлениях и нарушениях в финансовой сфере
26 августа 2024, 23:00, ИА Амител
Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в его мессенджере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Речь идет о киберпреступлениях и нарушениях в финансовой сфере. По информации агентства, он все еще находится под стражей, расследование в отношении миллиардера продолжается.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Парижа отмечает, что дело, с которым связан Дуров, касается 12 преступлений. Это:
- отмывание денег в рамках ОПГ, объединение злоумышленников, предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение конфиденциальности без соответствующего заявления;
- предоставление криптологических средств, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности, а также импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно вышеуказанные функции.
Ранее сообщалось, что дело Дурова расследует подразделение жандармерии (французской полиции), специализирующееся на киберпространстве, и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.
08:33:59 27-08-2024
Дурова обвиняют в отказе сотрудничать --- ни фига, так он типа крутой, ключи сразу не отдает
09:06:12 27-08-2024
Гость (08:33:59 27-08-2024) Дурова обвиняют в отказе сотрудничать --- ни фига, так он ти... поэтому он милиардер, а не тупой урка