Reuters: Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по преступлениям в Telegram

Речь идет о киберпреступлениях и нарушениях в финансовой сфере

26 августа 2024, 23:00, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в его мессенджере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Речь идет о киберпреступлениях и нарушениях в финансовой сфере. По информации агентства, он все еще находится под стражей, расследование в отношении миллиардера продолжается.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Парижа отмечает, что дело, с которым связан Дуров, касается 12 преступлений. Это:

отмывание денег в рамках ОПГ, объединение злоумышленников, предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение конфиденциальности без соответствующего заявления;

предоставление криптологических средств, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности, а также импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно вышеуказанные функции.

Ранее сообщалось, что дело Дурова расследует подразделение жандармерии (французской полиции), специализирующееся на киберпространстве, и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.