Reuters: ФБР обеспокоилось возможным терактом в США после событий в "Крокусе"
Директор ФБР Кристофер Рэй признался, что с трудом может вспомнить времена, когда у США было так много угроз общественной и национальной безопасности
11 апреля 2024, 21:25, ИА Амител
Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоилось возможным терактом в США после событий в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Reuters.
Директор ФБР Кристофер Рэй признался, что с трудом может вспомнить времена, когда у США было так много угроз общественной и национальной безопасности.
Он добавил, что у него вызывает беспокойство возможность скоординированной террористической атаки, "подобной теракту в российском концертном зале", на территории Соединенных Штатов.
Агентство отмечает, что 11 апреля Рэй выступит перед Палатой представителей Конгресса США. Вероятно, речь пойдет о действующих угрозах.
01:35:02 12-04-2024
Алиби себе делают. Типа тоже почти пострадавшие. Ну-ну
09:08:57 12-04-2024
Гость (01:35:02 12-04-2024) Алиби себе делают. Типа тоже почти пострадавшие. Ну-ну... неа, просто ответочки боятся)) Не бывает терроризма просто так, он как правило чей-то, корманные террористы. Поэтому делайте выводы. Штаты проплатили через бывшее государство под названием украин бессовестную акцию в Москве. Я надеюсь что и наши спецслужбы умеют зеркалить асимметрично ответы. Хотелось бы коненчо чтобы не мирные жители страдали а Прям Вашингтон с Пентагоном..
09:43:40 12-04-2024
Гость (09:08:57 12-04-2024) Штаты проплатили ага. и проплатили и предупредили и даже сказали где
19:16:25 12-04-2024
Во лицемеры у них же агенты моссад не будут взрывать.