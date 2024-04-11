Reuters: ФБР обеспокоилось возможным терактом в США после событий в "Крокусе"

Директор ФБР Кристофер Рэй признался, что с трудом может вспомнить времена, когда у США было так много угроз общественной и национальной безопасности

11 апреля 2024, 21:25, ИА Амител

Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоилось возможным терактом в США после событий в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Reuters.

Директор ФБР Кристофер Рэй признался, что с трудом может вспомнить времена, когда у США было так много угроз общественной и национальной безопасности.

Он добавил, что у него вызывает беспокойство возможность скоординированной террористической атаки, "подобной теракту в российском концертном зале", на территории Соединенных Штатов.

Агентство отмечает, что 11 апреля Рэй выступит перед Палатой представителей Конгресса США. Вероятно, речь пойдет о действующих угрозах.