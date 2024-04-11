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Reuters: ФБР обеспокоилось возможным терактом в США после событий в "Крокусе"

Директор ФБР Кристофер Рэй признался, что с трудом может вспомнить времена, когда у США было так много угроз общественной и национальной безопасности

11 апреля 2024, 21:25, ИА Амител

Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com
Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоилось возможным терактом в США после событий в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Reuters.

Директор ФБР Кристофер Рэй признался, что с трудом может вспомнить времена, когда у США было так много угроз общественной и национальной безопасности.

Он добавил, что у него вызывает беспокойство возможность скоординированной террористической атаки, "подобной теракту в российском концертном зале", на территории Соединенных Штатов.

Агентство отмечает, что 11 апреля Рэй выступит перед Палатой представителей Конгресса США. Вероятно, речь пойдет о действующих угрозах.

Политика
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Комментарии 4

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Гость

01:35:02 12-04-2024

Алиби себе делают. Типа тоже почти пострадавшие. Ну-ну

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Гость

09:08:57 12-04-2024

Гость (01:35:02 12-04-2024) Алиби себе делают. Типа тоже почти пострадавшие. Ну-ну... неа, просто ответочки боятся)) Не бывает терроризма просто так, он как правило чей-то, корманные террористы. Поэтому делайте выводы. Штаты проплатили через бывшее государство под названием украин бессовестную акцию в Москве. Я надеюсь что и наши спецслужбы умеют зеркалить асимметрично ответы. Хотелось бы коненчо чтобы не мирные жители страдали а Прям Вашингтон с Пентагоном..

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гость

09:43:40 12-04-2024

Гость (09:08:57 12-04-2024) Штаты проплатили ага. и проплатили и предупредили и даже сказали где

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Гость

19:16:25 12-04-2024

Во лицемеры у них же агенты моссад не будут взрывать.

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