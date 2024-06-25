Reuters: советники Трампа представили ему план прекращения конфликта на Украине
По идее Келлога и Флейтца, принудить Киев к переговорам можно сокращением поставок оружия
25 июня 2024, 23:25, ИА Амител
Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен путем ограничения поставок оружия принудить Украину пойти на переговоры с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления советников политика Кита Келлога и Фреда Флейтца.
Их план подразумевает, что Вооруженные силы Украины начнут получать больше оружия от Запада лишь в том случае, если Киев согласится начать мирные переговоры. Кроме того, они надеются склонить Москву к взаимодействию с украинскими властями, пообещав отложить вступление Украины в НАТО на длительный срок.
Вместе с тем условия прекращения огня будут основаны на преобладающих линиях фронта к моменту начала мирных переговоров.
"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И вы говорите [президенту России Владимиру] Путину: он также должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – заявил Келлог.
Флейтц подчеркнул, что Трамп одобрительно отнесся к плану. Вместе с тем он отметил, что реакция политика не означает полное согласие со всеми положениями.
15:54:57 26-06-2024
А если обе стороны не согласятся?))