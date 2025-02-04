Reuters: США вновь начали поставлять оружие Украине

По информации источников, первоначально Вашингтон хотел полностью прекратить отправку военных грузов

04 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com / Marco Krenn

США возобновили поставки оружия Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", – говорится в публикации.

Согласно данным двух источников Reuters, сначала Вашингтон рассматривал возможность полностью прекратить поставку Киеву военного груза.

В агентстве также отметили, что в администрации президента США Дональда Трампа спорят об объемах таких передач из американских арсеналов.

При этом Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют, а только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что США и НАТО участвуют в противостоянии напрямую как отправкой военных средств, так и подготовкой кадров.