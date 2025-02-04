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Reuters: США вновь начали поставлять оружие Украине

По информации источников, первоначально Вашингтон хотел полностью прекратить отправку военных грузов

04 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com / Marco Krenn
Американский флаг / Фото: unsplash.com / Marco Krenn

США возобновили поставки оружия Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", – говорится в публикации.

Согласно данным двух источников Reuters, сначала Вашингтон рассматривал возможность полностью прекратить поставку Киеву военного груза.

В агентстве также отметили, что в администрации президента США Дональда Трампа спорят об объемах таких передач из американских арсеналов.

При этом Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют, а только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что США и НАТО участвуют в противостоянии напрямую как отправкой военных средств, так и подготовкой кадров.

США украина оружие

Комментарии 6

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Гость

09:16:53 04-02-2025

США верить может только глупец. Там делается всё для продолжения войн во всём мире.

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Гость

10:51:10 04-02-2025

Ну!? и кто тут рассказывал, что Трамп нам поможет...!?
кто-то ещё надеется на америку...?!
*
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья:
Своею собственной рукой.

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Гость

11:05:06 04-02-2025

вот я конечно не сильно разбираюсь в военных стратегиях, может кто подскажет, почему нельзя ликвидировать все пути поставок этого вооружения аэропорты, железнодорожные пути, транспортные развязки или чем там это вооружение доставляют.

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Гость

11:33:56 04-02-2025

Гость (11:05:06 04-02-2025) вот я конечно не сильно разбираюсь в военных стратегиях, мож... ты просил подсказать? подсказываю...
Бизнес! и ни чего личного.
покури тему - сколько чего Российским бизнесом продаётся или поставляется через украину...!

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Гость

12:33:39 04-02-2025

а только затягивают конфликт --- значит за полгода не получится. А ведь обещал

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Гость

22:40:16 04-02-2025

это админка Бидона еще,

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