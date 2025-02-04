Reuters: США вновь начали поставлять оружие Украине
По информации источников, первоначально Вашингтон хотел полностью прекратить отправку военных грузов
04 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
США возобновили поставки оружия Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", – говорится в публикации.
Согласно данным двух источников Reuters, сначала Вашингтон рассматривал возможность полностью прекратить поставку Киеву военного груза.
В агентстве также отметили, что в администрации президента США Дональда Трампа спорят об объемах таких передач из американских арсеналов.
При этом Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют, а только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что США и НАТО участвуют в противостоянии напрямую как отправкой военных средств, так и подготовкой кадров.
09:16:53 04-02-2025
США верить может только глупец. Там делается всё для продолжения войн во всём мире.
10:51:10 04-02-2025
Ну!? и кто тут рассказывал, что Трамп нам поможет...!?
кто-то ещё надеется на америку...?!
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Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья:
Своею собственной рукой.
11:05:06 04-02-2025
вот я конечно не сильно разбираюсь в военных стратегиях, может кто подскажет, почему нельзя ликвидировать все пути поставок этого вооружения аэропорты, железнодорожные пути, транспортные развязки или чем там это вооружение доставляют.
11:33:56 04-02-2025
Гость (11:05:06 04-02-2025) вот я конечно не сильно разбираюсь в военных стратегиях, мож... ты просил подсказать? подсказываю...
Бизнес! и ни чего личного.
покури тему - сколько чего Российским бизнесом продаётся или поставляется через украину...!
12:33:39 04-02-2025
а только затягивают конфликт --- значит за полгода не получится. А ведь обещал
22:40:16 04-02-2025
это админка Бидона еще,