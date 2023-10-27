Ревнивый россиянин прибил ноги девушки к доске
Мужчина уже был неоднократно судим за различные преступления
27 октября 2023, 16:45, ИА Амител
В Екатеринбурге в ночь на 25 октября 32-летний мужчина прибил ноги бывшей девушки к доске в гараже, пишет ura.ru.
"Он из ревности сначала избил ее, потом облил бензином и прибил ноги к доске. После этого посадил ее в машину и повез в лес, чтобы убить", – отмечает издание.
Пострадавшая смогла устроить ДТП и тем самым спасти свою жизнь. Подозреваемый скрылся, но был оперативно задержан. Теперь его обвиняют в покушении на убийство.
По данным городского УМВД, мужчина уже был судим за кражи, побои, причинение вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, грабеж и вождение в нетрезвом виде. Также известно, что он работал сварщиком в автомастерской.
16:52:29 27-10-2023
Фото кашолки покажите
17:06:30 27-10-2023
Гость (16:52:29 27-10-2023) Фото кашолки покажите ... Твоей жены, чтоль?
22:30:40 27-10-2023
Гость (17:06:30 27-10-2023) Твоей жены, чтоль? ... О, убогий первый комментатор себе лайков налайкал =) а остальным дизлайков. Не поленился дядя =)
17:23:24 27-10-2023
Гость (16:52:29 27-10-2023) Фото кашолки покажите ... Дядя, с тобой всё нормально?
17:36:50 27-10-2023
Гость (17:23:24 27-10-2023) Дядя, с тобой всё нормально?... Ну дядя может и грубо выразился, но суть понятна. Обвиняемый - конченый навылет. Генетически обусловленный маргинал. Ну я думаю, не надо растолковывать, из какого теста у него девушки могут быть.
18:44:30 27-10-2023
Гость (17:36:50 27-10-2023) Ну дядя может и грубо выразился, но суть понятна. Обвиняемый... Вы что-то путаете. Это девушка совершила что-то противоправное? Или всё же мужик? А гадать на кофейной гуще о ее моральном облике только на основании того, что бывший - придурок - тоже низко с вашей стороны.
19:06:19 27-10-2023
Гость (17:36:50 27-10-2023) Ну дядя может и грубо выразился, но суть понятна. Обвиняемый... понятно без объяснений из какого девушка теста, но значит ли это, что над ней можно так издеваться и убивать?
19:11:22 27-10-2023
Гость (17:36:50 27-10-2023) Ну дядя может и грубо выразился, но суть понятна. Обвиняемый... За это можно ей ноги прибивать? По-моему это дядя и вы конченные...
19:13:12 27-10-2023
Гость (17:36:50 27-10-2023) Ну дядя может и грубо выразился, но суть понятна. Обвиняемый... Да может и нормальной быть. Эти гниды, которые сидельцы, на уши умеют подсаживаться неплохо.
10:04:05 28-10-2023
Гость (16:52:29 27-10-2023) Фото кашолки покажите ... на досуге подумай о вазэктомии
20:30:35 27-10-2023
и у такого выродка есть спутница жизни? она слепая или дурная? закройте его навсегда, а ей обяз реабилитацию у психиатра. надеюсь там нет детей у этих уродов
22:28:33 27-10-2023
Лея (20:30:35 27-10-2023) и у такого выродка есть спутница жизни? она слепая или дурна... Она не спутница жизни, а БЫВШАЯ девушка. Возможно и расстались, как только поняла, с кем связалась. А дядя явно не понимает слова "нет".
16:39:57 28-10-2023
Странно ,пишут что он работает сварщиком а ноги к доске гвоздями прибил ,надо было по своей специальности к швелеру приварить "ейные" конечности