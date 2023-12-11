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Рейд по поиску пьяных водителей проводят в Барнауле

За год в городе поймали 1888 водителей, севших за руль в нетрезвом виде

11 декабря 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Рейд "Нетрезвый водитель" проводят в Барнауле 11 декабря. Об этом рассказали в ГИБДД.

В ведомстве провели анализ аварийности и составили карту мест, на которых будут стоять патрули. 

Пресс-служба ГИБДД отмечает, что в 2023 году в Барнауле задержано 1888 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Правоохранители добавили, что нетрезвые водители часто превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Это приводит к дорожным происшествиям. 

Барнаул

Комментарии 5

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Гость

08:09:47 11-12-2023

Пьяного водителя сможет поймать только трезвый ГАИшник

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Гость

08:17:57 11-12-2023

где стоят то? куда не ехать?)) p.s. я трезвый, просто время терять на бестолковые остановки не хочется)

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Гость

11:53:55 11-12-2023

Гость (08:17:57 11-12-2023) где стоят то? куда не ехать?)) p.s. я трезвый, просто время ... п.Южный, АГАС на Белинского стояли в 10:00

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Гость

13:01:45 11-12-2023

Год еще не закончился, а уже подсчитали, что до конца года ловить не будут?

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Гость

20:57:18 11-12-2023

А не пора ли нам пойти в этом плане по пути заклятых врагов- капиталистов. У них все достаточно грамотно устроенно. За кружку пива права не забирают,но если действительно пьян то для водилы такой штраф, не захочешь за руль в сл. раз садиться. И права не отбирают по пустякам. Да и получение прав там исключает взятки и пр....

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