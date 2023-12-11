Рейд по поиску пьяных водителей проводят в Барнауле

За год в городе поймали 1888 водителей, севших за руль в нетрезвом виде

11 декабря 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Рейд "Нетрезвый водитель" проводят в Барнауле 11 декабря. Об этом рассказали в ГИБДД.

В ведомстве провели анализ аварийности и составили карту мест, на которых будут стоять патрули.

Пресс-служба ГИБДД отмечает, что в 2023 году в Барнауле задержано 1888 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Правоохранители добавили, что нетрезвые водители часто превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Это приводит к дорожным происшествиям.