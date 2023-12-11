Рейд по поиску пьяных водителей проводят в Барнауле
За год в городе поймали 1888 водителей, севших за руль в нетрезвом виде
11 декабря 2023, 07:44, ИА Амител
Рейд "Нетрезвый водитель" проводят в Барнауле 11 декабря. Об этом рассказали в ГИБДД.
В ведомстве провели анализ аварийности и составили карту мест, на которых будут стоять патрули.
Пресс-служба ГИБДД отмечает, что в 2023 году в Барнауле задержано 1888 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Правоохранители добавили, что нетрезвые водители часто превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Это приводит к дорожным происшествиям.
08:09:47 11-12-2023
Пьяного водителя сможет поймать только трезвый ГАИшник
08:17:57 11-12-2023
где стоят то? куда не ехать?)) p.s. я трезвый, просто время терять на бестолковые остановки не хочется)
11:53:55 11-12-2023
Гость (08:17:57 11-12-2023) где стоят то? куда не ехать?)) p.s. я трезвый, просто время ... п.Южный, АГАС на Белинского стояли в 10:00
13:01:45 11-12-2023
Год еще не закончился, а уже подсчитали, что до конца года ловить не будут?
20:57:18 11-12-2023
А не пора ли нам пойти в этом плане по пути заклятых врагов- капиталистов. У них все достаточно грамотно устроенно. За кружку пива права не забирают,но если действительно пьян то для водилы такой штраф, не захочешь за руль в сл. раз садиться. И права не отбирают по пустякам. Да и получение прав там исключает взятки и пр....