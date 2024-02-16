Рейсовый автобус опрокинулся на алтайской трассе

Пострадавших нет

16 февраля 2024, 10:28, ИА Амител

ДТП с автобусом / Фото: МЧС России по Республике Алтай

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай поздним вечером 15 февраля опрокинулся рейсовый автобус, движущийся по маршруту Мульта – Барнаул.

В МЧС региона рассказали, что в салоне находилось 30 человек: "Наклон транспортного средства происходил плавно, поэтому никто не пострадал".

Часть пассажиров уехала на попутках, часть дождалась другого автобуса.