Рейсовый автобус опрокинулся на алтайской трассе
Пострадавших нет
16 февраля 2024, 10:28, ИА Амител
ДТП с автобусом / Фото: МЧС России по Республике Алтай
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай поздним вечером 15 февраля опрокинулся рейсовый автобус, движущийся по маршруту Мульта – Барнаул.
В МЧС региона рассказали, что в салоне находилось 30 человек: "Наклон транспортного средства происходил плавно, поэтому никто не пострадал".
Часть пассажиров уехала на попутках, часть дождалась другого автобуса.
11:24:45 16-02-2024
Никогда не видел у водителей автобусов "блеска в глазах". Обычно они как загнаные лошади.