Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае

Пожару присвоен высший ранг сложности

03 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его данным, пожару присвоили высший ранг сложности. На месте работают пожарные и экстренные службы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Жителям угрозы также нет.

"Делается всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше", – отметил он.

Как пишет "Ъ", рядом с посёлком Волна находится порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза".