Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае
Пожару присвоен высший ранг сложности
03 мая 2023, 09:45, ИА Амител
Кадр из видео: соцсети
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
По его данным, пожару присвоили высший ранг сложности. На месте работают пожарные и экстренные службы.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Жителям угрозы также нет.
"Делается всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше", – отметил он.
Как пишет "Ъ", рядом с посёлком Волна находится порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза".
Комментарии 0