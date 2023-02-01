Режим "чёрного неба" объявили в Барнауле и Бийске

Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ метеоусловия сохранятся как минимум до завтра

01 февраля 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле и Бийске объявили режим "чёрного неба". Как сообщили в Гидрометцентре региона, с 16:00 1 февраля до 16:00 2 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.

В мэрии краевой столицы отметили, что предприятиям рекомендовали сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Что такое режим "чёрного неба" и чем он опасен – читайте в материале amic.ru.