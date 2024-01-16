Режим "черного неба" в Барнауле и Бийске дополнят сильные морозы
В ближайшие три дня местами столбики термометров опустятся ниже -35 градусов
16 января 2024, 20:30, ИА Амител
В Барнауле и Бийске с 16 по 19 января будет действовать режим "черного неба". Как сообщает алтайский Гидрометцентр, в это время в регионе установятся условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе первой степени опасности.
Неблагоприятные метеоусловия установились с 16:00 16 января. Развеиваться загрязнения начнут уже вечером 19 января. В администрации Барнаула рассказали, что уже призвали руководителей предприятий сократить выбросы веществ, которые загрязняют воздух.
Отметим, что ситуацию с загрязнением дополнит мороз, который установился в Алтайском крае. 17 января ночью похолодает до -26...-31 градуса, а местами будет еще холоднее – до -36. Днем ожидается от -16 до -21 градуса, а в отдельных районах – до -27. На дорогах – гололед, а ветра почти не будет. Схожая погода ожидается и в последующие два дня.
11:29:03 17-01-2024
Переезжаете в Рубцовск, который входит в десятку самых экологически чистых городов России. Делать тут особо нечего, но зато можно дышать чистейшим воздухом. Если кому интересно, могу отправить целую канистру свежего воздуха, в любой город, по предоплате.