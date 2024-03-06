Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ
По данным главы региона, погибших и пропавших нет
06 марта 2024, 13:34, ИА Амител
Шагонарская ТЭЦ / Фото: t.me/khovalyg_live
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ в городе Шагонар, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
Предварительно, инцидент случился в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. По словам политика, пожар уже потушили. Точные причины произошедшего устанавливаются. Погибших и пропавших нет.
Пока подача тепла в городе приостановлена.
Ранее Ховалыг писал, что в результате ЧП пострадали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. СК тем временем возбудил уголовное дело.
13:43:01 06-03-2024
в отсеке теплоподачи --- там же горячая вода? Почему тогда пожар?
13:56:07 06-03-2024
Високосный год считается тяжким годом. Обычно в такой год мало кому везет в торговле, в личной жизни. В високосный год люди чаще болеют, реже выздоравливают, происходит больше крушений, аварий и т. д.
14:10:24 06-03-2024
Гость (13:56:07 06-03-2024) Високосный год считается тяжким годом. Обычно в такой год ма... Конечно: и чаще, и больше... Високосный год на день длиннее.
14:01:16 06-03-2024
Раз халатность усмотрели, то наверняка кочегар всю зиму просил: "Вячеславыч, рванёт! Надо то-то и то-то. Вячеславыч, взорвёмся!"
15:01:54 06-03-2024
Гость (14:01:16 06-03-2024) Раз халатность усмотрели, то наверняка кочегар всю зиму прос... В итоге он же и сядет, если выжил
15:40:48 06-03-2024
Топливоподачи!
09:56:03 07-03-2024
Гость (15:40:48 06-03-2024) Топливоподачи! ... Топливоподачи! -- ну это другое дело. А то написано теплоподачи. Тепло подается горячей водой, при чем здесь пожар