Режим контртеррористической операции объявили под Махачкалой
Местных жителей эвакуировали
05 марта 2025, 08:45, ИА Амител
Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в поселке Семендер в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
"Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. На этой территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия", – сообщили в ведомстве.
В период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.
Группу, готовившую теракт, блокировали на окраине Семендера. При попытке задержания четверо человек открыли огонь по полицейским. По предварительным данным, злоумышленники планировали напасть на "один из объектов правоохранительных органов".
Людей, находящихся в районе операции, эвакуировали из жилых домов.
"Принимаются необходимые меры, направленные на нейтрализацию преступников", – сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
09:10:54 05-03-2025
Вот вам и благодарность ...
09:16:37 05-03-2025
Гость (09:10:54 05-03-2025) Вот вам и благодарность ...... Так может это бандеровцы. Или ими завербованные. За что им быть благодарными
09:49:42 05-03-2025
Гость (09:16:37 05-03-2025) Так может это бандеровцы. Или ими завербованные. За что им б... А может и власовцы ? Да?
11:47:20 05-03-2025
Гость (09:49:42 05-03-2025) А может и власовцы ? Да?... А может и власовцы ? Да? ---- условные "власовцы". Да. Всегда были. И сейчас есть. Даже тут
09:54:43 05-03-2025
Визитку Яроша ещё не нашли?
11:50:42 05-03-2025
Гость (09:54:43 05-03-2025) Визитку Яроша ещё не нашли?... Она на Северном потоке лежит. А наши визитки у Скрипалей и на порванных кабелях в Балтийском море. Это чтобы не придурялись, типа никто не знает кто с кем воюет. А придуряются многие. Даже здесь. А может не придуряются, а реально такие
12:00:13 05-03-2025
Гость (11:50:42 05-03-2025) Она на Северном потоке лежит. А наши визитки у Скрипалей и н... Ваши визитки - МИ-6? Или пожиже будете, СБУ?
13:02:12 05-03-2025
Гость (09:54:43 05-03-2025) Визитку Яроша ещё не нашли?... Ярошу визитки не нужны, они обычно сами говорят, это мы. Хоть в Барнауле что произойдет, они сразу говорят, вот вам, это все мы. Даже доказывать ничего не надо. сами признаются. Только Крокус побоялись напрямую на себя взять, но намекали