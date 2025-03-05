Режим контртеррористической операции объявили под Махачкалой

Местных жителей эвакуировали

05 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в поселке Семендер в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

"Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. На этой территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия", – сообщили в ведомстве.

В период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

Группу, готовившую теракт, блокировали на окраине Семендера. При попытке задержания четверо человек открыли огонь по полицейским. По предварительным данным, злоумышленники планировали напасть на "один из объектов правоохранительных органов".

Людей, находящихся в районе операции, эвакуировали из жилых домов.