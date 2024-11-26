Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за коммунальной аварии

Решение приняли на оперативном совещании в администрации города

26 ноября 2024, 14:57, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В зоне ограничения водоснабжения на Павловском тракте ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Решение было принято в ходе оперативного совещания в администрации Барнаула.

"Напомним, что в результате повреждения запорной арматуры на водоводе диаметром 600 мм в районе пересечения Павловского тракта и ул. Новороссийской произошел выход воды. Под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей трех районов города: Центрального, Железнодорожного и Октябрьского (985 многоквартирных домов, более 8000 частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц)", – уточнили в мэрии.

На месте работают аварийные бригады барнаульского водоканала, управления ГОЧС Барнаула и противопожарной службы МЧС: всего 33 человека и 15 единиц техники. Также идет откачка воды из котлована, после чего начнут замену запорной арматуры.

Повреждения планируют устранить в течение трех-четырех часов. Затем систему параметров водоснабжения заполнят и восстановят. Вода должна появиться в домах барнаульцев этой ночью.

Дорожные службы контролируют пропуск воды и состояние проезжей части. На Павловском тракте дорожное движение не перекрыли.

Из-за ограничения водоснабжения отменены занятия второй смены в школах, руководители детских садов просят родителей по возможности забрать детей домой. В медицинские учреждения организуют подвоз воды.

По поручению Вячеслава Франка в администрации города создали оперативный штаб. Вопрос ликвидации аварии и восстановления водоснабжения поставлен на особый контроль в администрации города и правительстве Алтайского края.