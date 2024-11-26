Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за коммунальной аварии
Решение приняли на оперативном совещании в администрации города
26 ноября 2024, 14:57, ИА Амител
В зоне ограничения водоснабжения на Павловском тракте ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Решение было принято в ходе оперативного совещания в администрации Барнаула.
"Напомним, что в результате повреждения запорной арматуры на водоводе диаметром 600 мм в районе пересечения Павловского тракта и ул. Новороссийской произошел выход воды. Под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей трех районов города: Центрального, Железнодорожного и Октябрьского (985 многоквартирных домов, более 8000 частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц)", – уточнили в мэрии.
На месте работают аварийные бригады барнаульского водоканала, управления ГОЧС Барнаула и противопожарной службы МЧС: всего 33 человека и 15 единиц техники. Также идет откачка воды из котлована, после чего начнут замену запорной арматуры.
Повреждения планируют устранить в течение трех-четырех часов. Затем систему параметров водоснабжения заполнят и восстановят. Вода должна появиться в домах барнаульцев этой ночью.
Дорожные службы контролируют пропуск воды и состояние проезжей части. На Павловском тракте дорожное движение не перекрыли.
Из-за ограничения водоснабжения отменены занятия второй смены в школах, руководители детских садов просят родителей по возможности забрать детей домой. В медицинские учреждения организуют подвоз воды.
По поручению Вячеслава Франка в администрации города создали оперативный штаб. Вопрос ликвидации аварии и восстановления водоснабжения поставлен на особый контроль в администрации города и правительстве Алтайского края.
15:10:58 26-11-2024
К чему готовиться то?
15:24:40 26-11-2024
Воду подвозите. Напечатайте где и во сколько будет машина с водой? Или в туалет на улицу?
15:29:45 26-11-2024
Рыба, карась - ЗИМА НАЧАЛАСЬ!!!
(Слегка перелицованная детская считалочка).
Чем выше тарифы ЖКХ, тем чаще происходят подобные аварии. (Закономерность, да и многолетние наблюдения)
16:33:37 26-11-2024
Это там, где летом прокладывали новую трубу?😳
16:50:38 26-11-2024
Это ещё зима не началась. таких аварий будет много. СГК уже неделю устранить порыв не может по горького,20 от этой тепломагистрали половина абонентов котельной чехова,24 отапливается. Специалистов все меньше. а город заниматься коммунальным хозяйством заниматься не хочет.
18:12:17 26-11-2024
А у нас на выходных тоже вода холодная текла из-под земли прямо во двор 6 подъездного дома, долго ехали, долго делали, без холодной воды суббота прошла. В понедельник всё по новой разрыли. Сегодня опять в этом месте что-то намечается. Что случилось с холодным водоснабжением? У нас совсем всё плохо? Тарифы повышают и повышают, мы всё платим и платим, а результат плачевный.
21:35:24 26-11-2024
Посмотрите на качество работ, на постоянные ежеквартальные перекопки уже на сто раз перекопанного, на сроки устранения аварий, на то, что после себя оставляет СГК, и прочее. Кроме как вредительством масштабным это назвать нельзя. Да и с водоснабжением такая же беда. Специалистов всё меньше, а тарифы всё выше. 147 тысяч людей оставить без воды в большом городе - это результат повышения тарифов?А как же опрессовки, ремонты? А зимой при -20 ... -30 такая авария? Это так город готов к зиме?