Режим высокой пожароопасности объявили в Алтайском крае
Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности
01 сентября 2023, 11:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Режим повышенной пожароопасности со 2 по 4 сентября объявили в Алтайском крае. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.
Из-за сухой и жаркой погоды в регионе может увеличиться число пожаров, а возгорания на природе происходят быстро, как и распространение пламени.
Спасатели напомнили, что особую опасность природные представляют для дачных поселков.
В случае возникновения происшествий нужно обращаться по телефонам "112" или "101".
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