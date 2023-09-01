Режим высокой пожароопасности объявили в Алтайском крае

Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности

01 сентября 2023, 11:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Режим повышенной пожароопасности со 2 по 4 сентября объявили в Алтайском крае. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.

Из-за сухой и жаркой погоды в регионе может увеличиться число пожаров, а возгорания на природе происходят быстро, как и распространение пламени.

Спасатели напомнили, что особую опасность природные представляют для дачных поселков.

В случае возникновения происшествий нужно обращаться по телефонам "112" или "101".