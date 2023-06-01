Режиссер и актриса Людмила Цветкова умерла в возрасте 79 лет

Прощание должно состояться 2 июня в конференц-зале Центрального дома кинематографистов

01 июня 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: Кадр из к/ф "Дорога к себе"

Режиссёр документального кино, актриса Людмила Цветкова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом заявили в Союзе кинематографистов России.

Кинодеятель умерла в среду, 31 мая. Причина не уточняется. Прощание должно состояться 2 июня в конференц-зале Центрального дома кинематографистов.

Людмила Цветкова окончила Театральное училище имени Щепкина в 1967 году, а карьеру начала в кино. Она успела сняться более чем в 40 проектах, в том числе в картинах Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.

В 1996 году начала режиссёрскую карьеру – работала над документальными лентами о природе и героях труда и обороны времён Великой Отечественной войны.