Режиссера Виталия Манского признали иноагентом

Он выступал против СВО и отождествлял Россию с нацистской Германией, объяснили решение в Минюсте

17 июня 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Минюст РФ включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского, сообщается на сайте ведомства.

Решение объяснили тем, что постановщик "выступал против специальной военной операции на Украине, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ, отождествлял РФ с нацистской Германией", а также участвовал "в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников". Сейчас Манский проживает за пределами России.

Также в реестр иноагентов попали экономист Сергей Алексашенко, политик Лев Шлосберг, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия".

Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".