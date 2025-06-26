Резиденции "Сахаров Парк" в центре Барнаула строят с опережением графика

Купить премиум-недвижимость можно по беспроцентной рассрочке и в "Трейд-ин"

26 июня 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGUZftC

Резиденции "Сахаров Парк" /Фото предоставлено застройщиком

В центре Барнаула активно ведут строительство престижного жилого комплекса "Сахаров Парк" Как сообщили представители застройщика, работы выполняют с опережением запланированного графика. Сегодня во второй башне комплекса уже возводят 12-й этаж, а в третьей – четвертый этаж. Параллельно с этим благоустраивают парковку, которая станет неотъемлемой частью комфортной инфраструктуры комплекса.

По планам застройщика – компании "Домстрой-Барнаул22" – строительство одной из башен комплекса завершат уже в конце 2026 года.

Для покупателей элитных резиденций предлагают привлекательные условия приобретения. Среди них – беспроцентная рассрочка без удорожания с первоначальным взносом в 20%. Предусмотрена и программа "Трейд Ин": компания поможет продать текущее жилье, а стоимость выбранной резиденции останется зафиксированной на три месяца.

Строительство "Сахаров парк" / Фото: предоставлено застройщиком

Проект "Сахаров Парк" выводит строительство жилья в городе на новый уровень. Это не только премиальные квартиры, но и уникальный ландшафт, который объединяет современный дизайн и природу. Территория комплекса занимает более 10 тысяч квадратных метров. Около трети этой площади отведены под зеленые зоны: газоны, кустарники и деревья.

Более подробную информацию уточняйте в офисе продаж, ознакомиться с условиями кредитования можно на сайте банка-партнера ПАО "Сбербанк". Проектная декларация размещена на наш.дом.рф. Застройщик – ООО СЗ ДОМСТРОЙ-БАРНАУЛ22

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Социалистический пр-т, 109

Тел. (3852) 570-777

Сайт: saharovpark.ru Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте резиденций "Сахаров Парка" и ПАО "Сбербанк"

ИП Андреева Елена Александровна

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