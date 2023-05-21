Резиновую перчатку нашёл в твистере посетитель новосибирского KFC

Горожане в социальных сетях жалуются на разные находки в местном фастфуде

21 мая 2023, 14:40, ИА Амител

Кадр из видео

Новосибирец заехал перекусить в KFC и обнаружил в своей еде резиновую перчатку. Об этом рассказали в сообществе "АСТ-54".

По словам подписчика, он заказал себе твистер, но во время еды нашёл внутри резиновую перчатку. Сотрудники ресторана якобы сказали, что такое случается, поэтому обращать внимание на находку не стоит.

Ещё один подписчик рассказал, о том, что в его заказе в "Бургер Кинге" оказалось насекомое.