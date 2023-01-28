Резкая оттепель с ветром ожидается в Алтайском крае 28 января
Местами в крае синоптики прогнозируют метели
28 января 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
До +1 градуса ожидается местами в Алтайском крае 28 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в целом по региону температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.
Преимущественно без осадков, местами метели. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле ожидается от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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