Резкая оттепель с ветром ожидается в Алтайском крае 28 января

Местами в крае синоптики прогнозируют метели

28 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До +1 градуса ожидается местами в Алтайском крае 28 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в целом по региону температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

Преимущественно без осадков, местами метели. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.