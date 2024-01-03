Резкое похолодание и ветер. О погоде в Алтайском крае 3 января

На большей части территории небольшой снег, местами метели

03 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае днем 3 января температура будет -3...-8 градусов, а по западу местами -13...-18 градусов, с похолоданием в течение дня. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с", – предупредили синоптики.

В Барнауле -3...-5 градусов, с похолоданием в течение дня. В первой половине дня небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, в первой половине дня порывы до 18 м/с.