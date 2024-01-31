Резкое потепление. О погоде в Алтайском крае 31 января

День пройдет без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман

31 января 2024, 06:01, ИА Амител

Утренний лес / Фото: unsplash.com

От -7 до -12 градусов ожидается днем 31 января в Алтайском крае. Согласно прогнозу синоптиков, местами будет теплее – до -2 градусов.

День пройдет без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -9 до -11 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.