РИА Новости: переговоры РФ и Украины завершились

Ситуация с их возможным продолжением пока не ясна

16 мая 2025, 20:22, ИА Амител

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле / Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ситуация с их возможным продолжением пока не ясна. При этом AFP со ссылкой на украинского чиновника заявило, что возобновление переговоров возможно, хоть пока и не запланировано.

Представители России и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле. Тем временем глава украинской делегации заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.