РИА Новости: переговоры РФ и Украины завершились
Ситуация с их возможным продолжением пока не ясна
16 мая 2025, 20:22, ИА Амител
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле / Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ситуация с их возможным продолжением пока не ясна. При этом AFP со ссылкой на украинского чиновника заявило, что возобновление переговоров возможно, хоть пока и не запланировано.
Представители России и Украины пока не покидали место проведения переговоров в Стамбуле. Тем временем глава украинской делегации заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
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