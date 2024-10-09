РИА Новости: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти школьница признала вину

По информации правоохранителей, родителей убитых детей в момент преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье

09 октября 2024, 14:36, ИА Амител

Полицейские огни / Фото: unsplash.com

Подозреваемая в убийстве двух младших сестер в Тольятти тринадцатилетняя девочка дала признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, подросток подтвердила, что "она сделала" это. По информации правоохранителей, родителей убитых детей в момент совершения преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление на отца дочерей подала их мать. Выяснилось, что он ее бил и изменял ей, однако позже они помирились и снова стали жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь, тела девочек нашла их 10-летняя сестра.

Другой источник отметил, что всего в семье воспитывали пять девочек. Старшая, 18-летняя, уже живет отдельно. Дети 13 и 10 лет были у женщины от первого сожителя, а погибшие, 5 и 2 лет, от второго, с которым жила женщина.

Напомним, что ранее в одной из квартир в Тольятти обнаружили тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями. Основной подозреваемой по делу стала тринадцатилетняя сводная сестра убитых детей. Возбуждено уголовное дело п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего").