РИА Новости: Россия выиграла на санкциях 5 триллионов рублей
Добиться прироста удалось благодаря торговле с дружественными странами
30 июня 2024, 14:45, ИА Амител
Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом Москва смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в 5 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.
По торговой статистике, экспорт в недружественные страны в последние два года был неоднородным. В 2022 году западные импортеры недополучили товаров на 4,5 трлн рублей, а в 2023 году – уже на 16,5 трлн рублей.
Вместе с тем российский экспорт оказался в плюсе. По данным ФТС, за два года удалось дополнительно заработать 30,9 миллиарда долларов (5 триллионов рублей). Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы и даже заработала больше.
15:16:06 30-06-2024
Зачем же тогда налоги повышать? Как говорил Штирлиц, нет связки.
17:40:24 30-06-2024
Это правильно написано, что Москва заработала больше. А россияне по-моему потеряли больше, т.к. цены на всё поднялись гораздо больше зарплат.
19:16:07 30-06-2024
Странная "арифметика" у вас🙄 а почему тогда бюджет страны с дифицитом в млрд???
19:20:34 30-06-2024
И что? Куда такие деньжищи?
21:04:26 30-06-2024
Манипуляция цифрами и никакого мещанства. Белоусов сказал - ошибаться можно, но врать нельзя.
12:21:53 01-07-2024
Конечно выиграла. Теперь у нас свои самолеты, автомобили и лекарства. Да и на продукты цены упали в 2 раза.
14:10:10 01-07-2024
А как же газпром - банкрот?