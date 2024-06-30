РИА Новости: Россия выиграла на санкциях 5 триллионов рублей

Добиться прироста удалось благодаря торговле с дружественными странами

30 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом Москва смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в 5 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.

По торговой статистике, экспорт в недружественные страны в последние два года был неоднородным. В 2022 году западные импортеры недополучили товаров на 4,5 трлн рублей, а в 2023 году – уже на 16,5 трлн рублей.

Вместе с тем российский экспорт оказался в плюсе. По данным ФТС, за два года удалось дополнительно заработать 30,9 миллиарда долларов (5 триллионов рублей). Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы и даже заработала больше.