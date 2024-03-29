РИА Новости: в Душанбе задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"

Задержания прошли в Вахдатском районе, который примыкает к столице Таджикистана

29 марта 2024, 17:32, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Девять человек задержали в пригороде Душанбе за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах Таджикистана.

Задержания прошли в Вахдатском районе, который примыкает к столице Таджикистана. Собеседник издания отметил, что задержаных и в связи с "Исламским государством"*.

Ранее следственный комитет заявил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе". По данным следователей, подозреваемый участвовал в схеме финансирования террористов. Кроме того, установлено, что значительные денежные суммы и криптовалюта поступали из Украины — они использовались при подготовке преступления.

* Запрещенная в России террористическая организация.