РИА Новости: в Душанбе задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
Задержания прошли в Вахдатском районе, который примыкает к столице Таджикистана
29 марта 2024, 17:32, ИА Амител
Девять человек задержали в пригороде Душанбе за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах Таджикистана.
Задержания прошли в Вахдатском районе, который примыкает к столице Таджикистана. Собеседник издания отметил, что задержаных и в связи с "Исламским государством"*.
Ранее следственный комитет заявил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе". По данным следователей, подозреваемый участвовал в схеме финансирования террористов. Кроме того, установлено, что значительные денежные суммы и криптовалюта поступали из Украины — они использовались при подготовке преступления.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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