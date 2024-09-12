РИА: ВСУ создают "концлагеря" на захваченной территории Курской области
Отмечается, что в "лагеря" насильно сгоняется гражданское население, которое не захотело или не имело возможности покинуть захваченную ВСУ территорию Курской области
12 сентября 2024, 22:10, ИА Амител
Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают на захваченной территории Курской области учреждения, похожие на концентрационные лагеря для мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ.
Отмечается, что в "лагеря" насильно сгоняется гражданское население, которое не захотело или не имело возможности покинуть захваченную ВСУ территорию Курской области. Сама информация была собрана ведомством на основании свидетельских показаний и данных курского штаба Российского красного креста.
Напомним, что 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области.
23:36:46 12-09-2024
В гугле не нашёл такой инфо .
Гугл надо тоже закрыть.
08:29:32 13-09-2024
Гость (23:36:46 12-09-2024) В гугле не нашёл такой инфо .Гугл надо тоже закрыть.... Фашистское поведение всу вчера началось или в гугле об этом не гу-гу?
08:30:31 13-09-2024
Отсутствие какой-нибудь информации в Гугле это и есть информация о Гугле
09:37:17 13-09-2024
Обыкновенный фашизм.
10:14:32 13-09-2024
всу так действуют с 2013 года. А прописано им так действовать еще 50 лет назад
Согласно плану уничтожения СССР это государство предполагалось рачленить на множество республик,
затем подогнать нато и захватить. Ударной силой выступали все бывшие фашисты, в прибалтике лесные братья, на украине бандеровцы, в польше армия крайовая, в югославии боевики хорваты и так далее и тому подобное. Вся эта пехотная сила при поддержке стран армий НАТО занимала города ссср где население подлежало полной ликвидации. Что сейчас пентагон по пунктам и выполняет
11:01:57 13-09-2024
Гость (10:14:32 13-09-2024) всу так действуют с 2013 года. А прописано им так действовать Зачем разрушать Россию, если есть куда более интересная и мощная страна Китай? У которой и люди и деньги и амбиции?
12:33:42 13-09-2024
Отмечается, что в "лагеря" насильно сгоняется гражданское население -- ого