РИА: ВСУ создают "концлагеря" на захваченной территории Курской области

Отмечается, что в "лагеря" насильно сгоняется гражданское население, которое не захотело или не имело возможности покинуть захваченную ВСУ территорию Курской области

12 сентября 2024, 22:10, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают на захваченной территории Курской области учреждения, похожие на концентрационные лагеря для мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ.

Отмечается, что в "лагеря" насильно сгоняется гражданское население, которое не захотело или не имело возможности покинуть захваченную ВСУ территорию Курской области. Сама информация была собрана ведомством на основании свидетельских показаний и данных курского штаба Российского красного креста.

Напомним, что 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области.