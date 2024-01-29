Ричтрак или погрузчик: что выбрать?

Какие параметры учитывать при покупке

29 января 2024, 17:41, ИА Амител erid: LjN8KYvEs

Складская техника для перемещения грузов / Фото: freepik.com

Чтобы торговая база, склад хранения готовой продукции или товаров работали быстро и слаженно, необходима качественно подобранная складская техника. Часто перед владельцами бизнеса встает вопрос: что лучше приобрести в качестве транспортного средства для перемещения грузов? Кто-то выбирает привычные погрузчики, кто-то – ричтраки для склада. Рассказываем об особенностях и преимуществах обоих видов техники.

Чем ричтрак отличается от погрузчика?

Основное отличие – уменьшенные габариты и вес. По производительности ричтраки практически не уступают погрузчикам.

К другим отличиям можно отнести:

более открытую кабину с максимальным обзором;

боковое расположение оператора от основной площадки, что способствует хорошему обзору по сторонам и вверх;

способность работать на высоте до 12 м;

маневренность;

выдвижной грузоподъемник.

Что учесть при выборе?

Основные параметры, на которые необходимо обращать внимание при покупке ричтрака:

Грузоподъемность Габариты. Емкость батареи. Возможность покупки дополнительного оборудования (удлинители вил, корзины, захваты для круглых грузов и т.д.). Высота мачты.

Немаловажен и бренд. Известные компании, давно занимающиеся выпуском складской техники, вкладывают огромные ресурсы в ее модернизацию, каждый год выпуская все более усовершенствованные модели. Более дешевые аналоги часто менее надежны, их приходится ремонтировать или заменять новыми гораздо чаще.

Большой выбор складской техники предлагает компания ООО "Адванта-М СПБ" (официальный сайт: https://spb-advanta.ru/).

Итак, если стоит выбор ричтрак или погрузчик, то обращайте внимание на параметры помещения, в котором его будут эксплуатировать. Первый стоит выбрать, если помещение тесное, с узкими проходами, нет достаточного места для маневров, а также если нужна длинная мачта, в помещении важно отсутствие вибрации и есть повышенные требования к чистоте воздуха.

ООО "Адванта-М СПБ" (192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, литер С, пом. 21Н-12, 4 этаж, офис №10; ОГРН 1187847122121)

ООО "Фикси"

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