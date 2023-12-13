Ричтрак или штабелер: что выбрать для склада?

Рассмотрим их основные отличия

13 декабря 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8Jxeat

Ричтрак / Фото: advanta-m.ru

Правильное оснащение склада позволяет оптимально использовать временные ресурсы, а также существенно облегчает труд работников. Для перемещения грузов в вертикальном и горизонтальном направлениях на современных складах используется множество разновидностей техники и оборудования. Не всем понятно, в каких случаях стоит приобрести ричтрак, а когда больше подойдет штабелер.

Отличия ричтрака и штабелера

Ричтраки считают усовершенствованным гибридом вилочного погрузчика и штабелера, используемыми преимущественно на высотных складах. Такая рабочая единица отличается повышенной маневренностью, улучшенной грузоподъемностью и расширенным функционалом.

В конкретных показателях это выглядит так:

предельная высота подъема: до 13 м ричтраков и до 6 м – у штабелеров;

грузоподъемность. У обоих видов техники она доходит до 2 тонн;

наличие выдвигаемой вперед мачты: есть только у ричтраков;

требования к условиям эксплуатации: оба вида техники предназначены для внутренних помещений с относительно ровным покрытием;

опция наклона и смещения каретки вил: есть только у ричтраков;

наличие кабины операторов: предусмотрено только у ричтраков;

положение оператора. Сидя боком или стоя у ричтрака, стоя или сопровождаемое у штабелера.

Где купить современную складскую технику?

Широкий выбор ричтраков, погрузчиков, тележек, штабелеров и прочей техники для оборудования современного склада предлагает компания ООО "Адванта-М". Специалисты помогут подобрать модели с различными техническими характеристиками, отличающиеся не только высокими показателями производительности, но и безопасностью эксплуатации.

Складская техника проходит проверку качества на разных стадиях сборки. Каждая единица отличается простым и точным управлением, маневренностью и надежностью. Вы можете выбрать подходящую именно вам комплектацию. Современные модели ричтраков, погрузчиков, штабелеров и прочей техники оснащены многофункциональными информационными дисплеями, высокотехнологичными системами видеонаблюдения, а также многим другим.

ООО "Адванта-М", ОГРН 1117746552593, 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4

ООО "Фикси"

Реклама