Ричтраки: какому производителю отдать предпочтение?

Обратите внимание на "ПРОЛИФТ"

26 января 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KEPL3

Ричтрак. Техника / Фото с сайта Freepik

Каждый год на российском рынке складской техники и оборудования появляются новые имена. После ухода многих западных брендов все большее число производителей представлено компаниями из Азии. Один из брендов – PROLIFT("ПРОЛИФТ") работает в России больше пяти лет. Почему стоит выбрать ричтрак или другую технику именного этого производителя, расскажем ниже.

Из истории бренда

Месторасположение бренда – провинция Гуаньдун, юг Китая. Первоначально на небольшой фабрике выпускали только гидравлические тележки и ручные штабелеры, но постепенно бизнес масштабировался, и ассортимент пополнился большим числом видов складской техники (вилочные погрузчики, ричтраки, узкопроходные штабелеры и многое другое).

Сегодня "ПРОЛИФТ" представлен в 100 странах мира, продукцию можно купить и в России. Площадь производственных мощностей превышает 200 тысяч кв. м, количество сотрудников составляет 15 тысяч человек, в месяц выпускается более одного миллиона единиц техники. Она составляет достойную конкуренцию европейским и американским аналогам, при этом по цене оставаясь на порядок доступнее.

Почему стоит выбрать технику "ПРОЛИФТ"?

Вне зависимости от того, интересуют ли вас ричтраки, штабелеры, погрузчики или другая техника китайского бренда, вы можете быть уверены, что ее отличают:

надежность;

хороший функционал;

эргономичность;

современный дизайн;

высокое качество сборки;

прочные материалы;

хорошие показатели маневренности и проходимости;

длительная гарантия;

возможность быстрого ремонта и замены изношенных элементов техники;

простое и понятное управление.

Производство и контроль качества осуществляются по европейским стандартам. Здесь уделяют максимум внимания качеству как несущих элементов, так и вспомогательных конструкций, электроники, лакокрасочных материалов и прочего.

Приобрести технику от "ПРОЛИФТ" по доступным ценам и с быстрой доставкой вы можете у официального представителя бренда в России – компании ООО "Адванта-М Екатеринбург" (сайт https://advanta-ekb.ru/). Регулярные скидки и акции, а также особые условия сотрудничества для постоянных клиентов позволят вам обновить или расширить ассортимент складской техники без переплат.

ООО "Адванта-М Екатеринбург", г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18, к. 3, оф. 312, ОГРН 1176658064880

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