Риелтор рассказала о десяти распространенных ошибках при покупке жилья

И дала советы, как их избежать

28 апреля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHm2r6L

Изображение сгенерировано нейросетью recraft

Покупка недвижимости – важный шаг, требующий взвешенного подхода и тщательной подготовки. Ошибки, допущенные на любом этапе, могут обернуться финансовыми потерями, юридическими проблемами и разочарованием. Чтобы минимизировать риски, необходимо знать, на что обратить особое внимание. Руководитель филиала агентства недвижимости "Жилфонд" Маргарита Арцыбашева рассказала о распространенных ошибках, которые совершают покупатели.

Неправильная оценка бюджета

Покупатели очень часто неверно оценивают свои финансовые возможности. Помимо стоимости недвижимости (в случае с ипотекой – ежемесячных платежей), следует учитывать предстоящий налог на имущество, коммунальные траты, страховку и другое. Иначе можно оказаться в сложной финансовой ситуации, просто не иметь столько денег, чтобы покрыть все расходы.

Отказ от юридической проверки

Другая важная ошибка – не проверять документы.

"Пример из практики: Алексей купил дом, не проверив его юридическую чистоту. Позже выяснилось, что на недвижимость наложено обременение, и ему пришлось разбираться с наследниками предыдущего владельца", – рассказывает Маргарита Арцыбашева.

Спешка в принятии решения

Покупатели часто руководствуются эмоциями, а не здравым смыслом.

"Увидели идеальную квартиру и сразу согласились на сделку, не изучив рынок, а позже узнали, что аналогичные квартиры стоят на 15% дешевле", – объясняет эксперт.

Чтобы избежать такой ситуации, важно не торопиться и тщательно изучить все предложения.

Покупка без осмотра

Маргарита Арцыбашева также отмечает, что многие покупатели принимают решение о покупке, опираясь только на фотографии и описание объекта.

"Верить тому, что вы видите в описании, нельзя. Там может быть написано "с хорошим ремонтом", а при более тщательном осмотре вы обнаружите скрытые дефекты", – предупреждает специалист.

Неправильный выбор локации

Выбор места для жилья также имеет большое значение. Многие покупатели не учитывают инфраструктуру района и перспективы его развития.

"Пример: семья купила дом в удаленном районе, не подумав о том, что там нет школы. Через год они поняли, что тратят много времени на дорогу до работы и учебы детей", – рассказывает руководитель филиала "Жилфонда".

Игнорирование расходов на ремонт

Не все покупатели учитывают допрасходы на ремонт и мебель.

"Некоторые покупают "убитые" квартиры по низкой цене, а потом приходится брать кредит на дополнительные работы", – подчеркивает эксперт.

Пренебрежение тщательным изучением состояния недвижимости

Не стоит полагаться лишь на внешний вид. Некоторые покупатели видят привлекательный дом снаружи, но не проверяют его состояние внутри. В итоге жилье выглядит хорошо только потому, что его обшили сайдингом, а внутри стены рушатся, объясняет Маргарита Арцыбашева.

Отказ от помощи риелтора и юриста

Еще одна частая ошибка – отказ от профессиональной помощи. Решив оформить сделку самостоятельно, не проконсультировавшись с юристом, можно не заметить важные нюансы в договоре. Это может привести к юридическим спорам после покупки.

Непонимание условий ипотеки

Не всегда покупатели правильно прочитали и поняли все условия ипотечного кредита.

"Знаю случай, когда молодой человек взял ипотеку с переменной ставкой, не осознав все риски. Когда ставки выросли, он оказался в сложной финансовой ситуации", – делится эксперт.

Незнание планов по развитию района

При выборе жилья стоит учитывать, что может измениться в будущем. Например, рядом могут построить торговый центр или федеральную трассу, что повлияет на качество жизни и стоимость недвижимости, предупреждает эксперт.

"Покупка недвижимости – серьезный шаг, который требует внимания и подготовки. Чтобы минимизировать риски, обязательно проконсультируйтесь с риелторами и юристами. Приходите на бесплатные индивидуальные консультации к профессиональным специалистам агентства недвижимости "Жилфонд", – подытоживает Маргарита Арцыбашева.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

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