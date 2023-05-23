Риелторы провели на Алтае масштабный форум

Обсудить тенденции рынка недвижимости собралось более 450 человек

23 мая 2023, 10:29, Александра Черданцева

Форум Союза риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Днепровский

18-20 мая 2023 года в Горном Алтае прошло важное профильное мероприятие – Altai Realestate* 2023 "Инновации в недвижимость: новая реальность". Это уже шестой международный форум, который организовал Союз риелторов Барнаула и Алтая вместе с региональной Торгово-промышленной палатой и при поддержке Российской Гильдии Риелторов.

Кто принял участие?

На мероприятии были практикующие специалисты, руководители федеральных и региональных агентств, представители крупнейших банков и строительных компаний, в том числе и федеральных.

География очень широкая: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Тольятти, Пенза, Йошкар-Ола, Красноярск, Нижний Новгорода, а также турецкая Аланья. И, конечно, Алтайский край.

Что обсуждали?

В течение трёх дней риелторы и эксперты в сфере недвижимости Алтайского края и других регионов обсуждали актуальные темы: от перспектив рынка в целом до лайфхаков успешных риелторов в частности.

На пленарном заседании разговор шёл о том, как меняется рынок недвижимости, что происходит с ипотечной ставкой и какого процента ждать в ближайшее время, насколько перспективно инвестировать в недвижимость в других странах, какие программы и законодательные условия стимулируют спрос, а какие – тормозят.

И что, интересно было?

Участники говорят, что очень. Во-первых, из-за пула спикеров. На форуме выступали, например, президент Российской Гильдии Риелторов Ирина Зырянова, вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина, бизнес-тренер в сфере недвижимости Максим Левченко.

Форум посетили представители Московской школы управления Сколково. Так, проректор по образовательным программам Сколково Марина Карбан рассказала, как женщине-риелтору стать лидером. А представители компании Eagle Group Real state and Invest* – как выгодно купить недвижимость в Турции и ОАЭ.

































Форум Союза риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Днепровский

А во-вторых, из-за возможности прокачать свои скилы. Например, основатель Школы кинетического имиджа, известный в России и мире эксперт по кинетике и невербалике Валентин Шишкин показал, как управлять своим телом, чтобы выглядеть и быть уверенными. Коуч, руководитель красноярского агентства недвижимости Ирина Монастырская рассказала, как выстроить систему лояльности и верности клиента. А управляющий партнёр сервиса недвижимости из Пензы Елена Прохорова – как руководителю в любой ситуации управлять компанией бесплатно.

"Мы дали коллегам инструменты для развития, совершенствования своего профессионализма. Раскрыли возможности для движения вперёд", – прокомментировала amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

А где прошёл такой большой форум?

На всесезонном курорте "Манжерок". Примечательно, что именно Союз риелторов стал первым, кто провёл деловое мероприятие в новом пятизвёздочном отеле. Он пока не принимает гостей, но первые, кто его увидел, высоко оценили самый большой туристический объект региона.

*Altai Realestate ("Алтай Реалистейт"), Eagle Group Real state and Invest ("Игл групп риал стейт энд Инвест").