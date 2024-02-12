По данным ученых, с полуночи активность магнитосферы начнет нарастать

12 февраля 2024, 19:00, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

12-13 февраля на Земле ожидается магнитная буря – по прогнозам специалистов, завтра она достигнет уровня G1. Об этом свидетельствует информация лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, с полуночи активность магнитосферы будет достигать индекса Кр 4, а к утру достигнет Кр 5, что соответствует слабой магнитной буре. При этом вероятность сильного магнитного шторма вырастет до 10%.

Успокоится магнитосфера только к вечеру, после чего 14 февраля магнитосфера снова перейдет в возбужденное состояние, однако к полноценной буре это привести не должно – вероятность оценивается лишь в 25%.

Отметим, что, по прогнозам экспертов, следующие серьезные возмущения возникнут уже в марте, но не исключено, что обстановка может измениться.