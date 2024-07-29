Депутат Госдумы от Алтайского края пояснил почему

29 июля 2024, 14:20, ИА Амител

Детский отдых. Дети / Фото: freepik

Финансирование летнего детского отдыха должно быть на уровне федерации, а не регионов. В этом уверены в партии "Справедливая Россия – За правду". Социалисты считают, что это поможет решить многочисленные проблемы в данном направлении.

Депутат, руководитель фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов и его коллеги по партии призывают правительство ввести систему федерального финансирования детского отдыха. Регионы, на которых возложены эти функции, не справляются. В пример социалисты приводят случаи отравления и нехватку лагерей.

Отравления происходили в разных регионах России: в Крыму, Магнитогорске, Башкирии, Туве, Волгоградской, Ивановской, Пензенской областях.

"Я думаю, что отравлений детей было гораздо больше. Просто не все они попали в официальные сводки, а кое-где просто замалчивались", – добавил Миронов.

Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки, но проблема кроется глубже, не только в качестве и хранении продуктов. Многочисленные отравления – это следствие дефицита средств, уверены социалисты.

"Финансирование, безопасность, качество питания, подготовку кадров нужно передать на федеральный уровень. Регионам трудно в одиночку "тянуть лямку" по организации детского досуга. Например, в Алтайском крае бюджет дефицитный. Строительство новых лагерей и пансионатов край не потянет, содержать уже имеющиеся тоже трудно. И я уверен, что так дела обстоят не только на Алтае", – заявил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По его словам, стране нужна масштабная программа строительства лагерей, различных федеральных льгот. В противном случае мы рискуем детьми, добавляет политик.