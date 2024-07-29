"Рискуем детьми". Социалисты призвали передать лагеря под федеральное финансирование
Депутат Госдумы от Алтайского края пояснил почему
29 июля 2024, 14:20, ИА Амител
Финансирование летнего детского отдыха должно быть на уровне федерации, а не регионов. В этом уверены в партии "Справедливая Россия – За правду". Социалисты считают, что это поможет решить многочисленные проблемы в данном направлении.
Депутат, руководитель фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов и его коллеги по партии призывают правительство ввести систему федерального финансирования детского отдыха. Регионы, на которых возложены эти функции, не справляются. В пример социалисты приводят случаи отравления и нехватку лагерей.
Отравления происходили в разных регионах России: в Крыму, Магнитогорске, Башкирии, Туве, Волгоградской, Ивановской, Пензенской областях.
"Я думаю, что отравлений детей было гораздо больше. Просто не все они попали в официальные сводки, а кое-где просто замалчивались", – добавил Миронов.
Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки, но проблема кроется глубже, не только в качестве и хранении продуктов. Многочисленные отравления – это следствие дефицита средств, уверены социалисты.
"Финансирование, безопасность, качество питания, подготовку кадров нужно передать на федеральный уровень. Регионам трудно в одиночку "тянуть лямку" по организации детского досуга. Например, в Алтайском крае бюджет дефицитный. Строительство новых лагерей и пансионатов край не потянет, содержать уже имеющиеся тоже трудно. И я уверен, что так дела обстоят не только на Алтае", – заявил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
По его словам, стране нужна масштабная программа строительства лагерей, различных федеральных льгот. В противном случае мы рискуем детьми, добавляет политик.
14:32:31 29-07-2024
Озеро Пионерское , на Булыгино, природный водоём отнимите у депутата и верните лагерю Дружных
15:41:41 29-07-2024
Лагерь "Берёзка" скоро загниёт -бедные домики, страшный клуб и прочее, только природа и спасает! Но для детей реально встаёт остро вопрос их безопасности, пока пол в клубе, крыши в домиках не упали!
16:27:12 29-07-2024
Гость (15:41:41 29-07-2024) Лагерь "Берёзка" скоро загниёт -бедные домики, страшный клуб... Что вам не нравится в Берёзке? Лучшее, что есть в Алтайском крае, и гнить ничто там не собирается, стоит в таком виде 37 лет и ещё столько же простоит, был бы добрый хозяин)))
15:42:14 29-07-2024
отнять... передать... поделить...
где-то ж я это слышал.
16:14:55 29-07-2024
Мусик (15:42:14 29-07-2024) отнять... передать... поделить...где-то ж я это слышал.... Между прочим, отнять и поделить - это лозунг, или кредо если хотите, Капиталистов!... Которое они упорно присваивают Социалистам-Коммунистам...! Лозунг Коммунистов - отнять у сверх богатых и взять под народный контроль!
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20:30:42 29-07-2024
Гость (16:14:55 29-07-2024) Между прочим, отнять и поделить - это лозунг, или кредо если... Про народный Контроль и все народную собственность - да, в курсе. Означает это власть чиновников. Это то что вы хотите, точно?
15:51:27 29-07-2024
Ваще прикрыть эти лагеря-мутное что то... Кто то наваривается не хило...
16:07:37 29-07-2024
Чем дальше "пионерский" лагерь от источника финансирования, тем через большее количество рук проходят деньги и к каждой "руке" что то да прилипнет.
16:22:08 29-07-2024
Вспомнилось... 8 лет назад первый и как оказалось в последний раз отдала сына в «Детский лагерь им. Гагарина», в пятницу заезд, в субботу звонит ребенок ему расфигачили голову палкой, на днях привезли туда 150 детдомовских, не знаю кто виноват, но решила съездить... Суббота, начальство все пьяное, объяснить что и как не удалось, ребенка забрала.
17:43:04 29-07-2024
Жирных мамкиных сынков и в советское время дубасили в пионерских лагерях.
18:31:24 29-07-2024
Оставть денег от сбора налогов в регионе и сами резберемся без федералов как детей воспитывать. Забрала метрополия все деньги..
21:30:03 29-07-2024
Гость (16:14:55 29-07-2024) Между прочим, отнять и поделить - это лозунг, или кредо если... Это лозунг Шарикова... Хе-хе