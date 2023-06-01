Рискуйте и идите вперёд. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 июня
Астрологи в первый день лета советуют проявлять свои лидерские качества и прилагать усилия на пути к цели
01 июня 2023, 06:46, Анастасия Бичакова
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
1 июня – удачный день, чтобы проявить себя с положительной стороны и тем самым достичь успеха.
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на первый день лета – на amic.ru.
1
Овен
Овны, сегодня вы почувствуете прилив сил. Ничего не бойтесь и смело беритесь за новые дела.
2
Телец
Тельцам 1 июня предстоит проявить свои лучшие качества. Возьмите инициативу в свои руки и нацельтесь на успех. Помните, вас преследует удача!
3
Близнецы
Будьте любознательны. Сегодняшний четверг отлично подходит для того, чтобы изучать новое. И, да, полученные знания обязательно пригодятся вам в работе.
4
Рак
В первой половине дня постарайтесь по максимуму завершить все свои дела, а во второй – планируйте поездки и шумные мероприятия. 1 июня обещает быть интересным.
5
Лев
Рискуйте. Это позволит вам достичь того, о чём вы давно мечтали.
6
Дева
Этот день будет спокойным и продуктивным. Главное, в общении с людьми не настаивайте исключительно на своей правоте. Учитывайте мнение других.
7
Весы
Постарайтесь на время забыть о рутине. 1 июня вам принесут счастье спонтанные поступки.
8
Скорпион
Проявите все свои творческие способности. Это поможет вам не унывать и не обращать внимания на неприятные мелочи.
9
Стрелец
Побольше общайтесь с людьми и попытайтесь довести до конца всё, что задумали.
10
Козерог
Козероги, не вмешивайтесь в чужие ссоры, и ваш день пройдёт спокойно.
11
Водолей
Не подавляйте свои лидерские качества. Но всё хорошо в меру: оставайтесь дипломатичным и постарайтесь не командовать окружающими.
12
Рыбы
Никого не критикуйте, это не принесёт вам ничего хорошего. Лучше помогите друзьям и близким, которые в этом нуждаются.
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