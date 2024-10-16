Рисовать, лепить, мастерить. Художественная школа-студия "ProИЗО" набирает учеников

Прийти в школу и развить навыки могут и дети, и взрослые

16 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTrjv

Школа-студия "ProИЗО" / Фото предоставлено компанией

Рисование, да и вообще мастерство, улучшает мозговую активность, помогает расслабиться и развивает вкус к прекрасному. Это полезно не только детям, но и взрослым. И с теми, и с другими в Барнауле работает художественная школа-студия "ProИЗО". Кстати, уже в ближайшие четверг и субботу здесь будут интересные занятия.

Какие курсы есть в "ProИЗО"?

В школе-студии большое разнообразие обучающих курсов живописи, графики, композиции и прикладного творчества для детей от 4 до 16 лет. Каждый курс построен на четкой, выверенной временем программе. Например, здесь есть:

курс "Первые шаги" для детей 5-10 лет – научат законам рисунка, живописи, композиции. Конечно, с учетом возраста и с обязательной практикой. Кстати, в рамках этого курса есть еще группа "Звездочки" для самых маленьких – детей 4-6 лет;

курс "Креативное рисование" для детей с 6-7 лет – ребятам дадут понимание композиционного решения рисунка, научат пользоваться нетрадиционными материалами и экспериментировать с различными техниками;

курс "Арт-мастерская" для детей с 6-7 лет – программа разработана специально для начинающих дизайнеров. Здесь расскажут, как находить креативные композиционные решения через работу в разных техниках: коллаж, макетирование, аппликация, квиллинг, мозаика, оригами и т. д.;

курс "Лепка. Волшебный пластилин" для детей от 5 лет – программа для маленьких скульпторов предусматривает развитие мелкой моторики, речевого аппарата, образно-пространственного мышления, интеллектуальных способностей, усидчивости, фантазии, креативности;

курс "Юный художник" для детей от 11 лет. Обучение проводят по трем классическим дисциплинам – рисунок, живопись, композиция. Этой программы будет достаточно для сдачи вступительных экзаменов при поступлении на профильные творческие специальности. Кроме того, с конца октября начинаются занятия по курсу "Академический рисунок для поступающих", набор группы открыт.

Школа-студия "ProИЗО" / Фото предоставлено компанией

Какие мастер-классы есть в "ProИЗО"?

Кроме регулярных занятий, в школе проводятся разнообразные мастер-классы для детей и взрослых. Например, в ближайшую субботу, 19 октября 2024 года, будет занятие для детей. Юные художники освоят процесс изготовления сувенирных магнитов из легкого пластилина.

А взрослых на этой неделе в четверг, 17 октября, будут обучать технологии написания интерьерных картин акриловыми красками с применением золотой и серебряной потали на холсте (работа мастихином). Занятия будут интересны как новичками, так и знатокам интерьерной живописи.

Уточнить расписание курсов, наличие мест в группах и оформить бронь можно по телефону: +7 (3852) 595-464

Студия живописи и графики "ProИЗО" (ИП Петров Д. С.)

Телефон: +7 (3852) 595-464

Мобильный и WhatsApp / Telegram: +7 923 005-04-71

Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, кабинет 410

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