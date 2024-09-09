Рисунок, живопись, иллюстрация. АлтГТУ приглашает на курсы в художественную школу

Записаться может любой желающий

09 сентября 2024, 12:10, ИА Амител erid: LjN8KQsqa

Занятия в художественной школе / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Рисование – это не только способ выразить свои чувства на бумаге, но и отличный способ развития креативного мышления. Оно может стать увлекательным хобби или даже профессией. Кафедра изобразительного искусства Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова приглашает желающих в художественную школу. Здесь можно не только освоить азы рисования, но и "прокачать" уже имеющиеся навыки, переняв знания и опыт преподавателей вуза.

Какие направления можно выбрать?

Набор ведут по нескольким направлениям:

Цветная графика. Рисунок. Живопись. Иллюстрация.

Когда и где будут проходить занятия?

Их проводят по воскресеньям с 10:00 до 12:00 в творческих лабораториях института архитектуры и дизайна АлтГТУ по адресу ул. Димитрова, 73.

Если я ранее никогда не рисовал (а)?

Художественная школа открыта для всех, независимо от уровня подготовки. Неважно, являетесь ли вы начинающим художником или уже имеете опыт. Здесь каждый найдет поддержку и вдохновение для развития творческих способностей.

Как записаться?

Сделать это можно по телефонам: +7 (3852) 29-07-94 и +7-902-141-00-30.

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"

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