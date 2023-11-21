Роберт Паттинсон мог не получить роль в "Сумерках" из-за внешнего вида

Актера сначала сочли не очень красивым для этого

21 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Кадр из фильма "Сумерки"

Известный голливудский актер Роберт Паттинсон мог не получить роль в фильме "Сумерки", потому что его сочли не слишком красивым. Об этом рассказала режиссер Кэтрин Хардвик в подкасте Happy Sad Confused.

По ее словам, на первые пробы Паттинсон пришел не в лучшем виде, потому что очень много времени проводил в пабе, в грязной рубашке и с отвратительной прической.

"Затем я отправила отснятое в Summit. Они перезвонили мне и спросили: "Как думаешь, ты сможешь заставить этого парня выглядеть хорошо?" Я сказала: "Да, смогу. Вы видели его скулы?" – сказала режиссер.

Она добавила, что на прослушивание в студию Паттинсон также пришел потрепанным, но, несмотря на это, актеру удалось получить роль.