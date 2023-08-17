Роберту Де Ниро 80 лет! Самые главные роли в карьере выдающегося актера

От "Крестного отца 2" до "Схватки"

17 августа 2023, 06:30, ИА Амител

17 августа исполняется 80 лет легенде мирового кинематографа, выдающемуся актеру Роберту Де Ниро. За свою богатую кинокарьеру актер сыграл более чем в 80 картинах, снимался у таких великих режиссеров, как Фрэнсис Форд Коппола, Майкл Чимино, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Терри Гиллиам, Серджио Леоне. Amic.ru решил собрать самые главные роли в карьере Роберта Де Ниро, которые навсегда вошли в историю мирового кино.

"Крестный отец 2"

Вторую часть криминальной саги Фрэнсиса Форда Копполы многие называют главным шедевром 70-х. Действительно, продолжение истории об итальянской мафии получило все важнейшие "Оскары". Один из них достался молодому актеру Роберту Де Ниро, исполнившему роль Вито Корлеоне.

"Таксист"

Одна из самых знаменитых ролей Роберта Де Ниро. "Таксист" – вторая совместная работа актера с Мартином Скорсезе, которая быстро стала культовой. Роль Трэвиса Бикла превратила Де Ниро в суперзвезду американского независимого кино. А сцена, где актер с пистолетом в руке разговаривает с зеркалом, навсегда вошла в учебники кино. Возможно, "Таксист" – главный американский фильм 70-х.

"Бешеный бык"

Еще одна работа актера с Мартином Скорсезе. Многие критики считают, что именно "Бешеный бык" – главная роль в жизни Де Ниро. На экране он изобразил реального боксера Джейка Ламотту: очень тяжелого человека, который не хочет вступать в компромисс не только с окружающими людьми, но и с самим собой. Для роли Де Ниро пришлось набрать 30 килограммов. Как следствие – заслуженный "Оскар" за лучшую мужскую роль.

"Король комедии"

Видели фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом? Если понравился, то вам необходимо посмотреть картину "Король комедии". По сюжету неудачливый комик Руперт Папкин отчаянно хочет стать знаменитым. Чтобы добиться успеха, он решает взять в заложники одного из звезд американского стендапа. Де Ниро великолепно отыгрывает мечтательного дурачка и эта роль совсем не вписывается в его фильмографию.

"Однажды в Америке"

Знаменитая гангстерская сага Серджио Леоне о дружбе и предательстве. Де Ниро на экране воплотил роль Лапши, который практически на одних плечах тянет четырехчасовой фильм.

"Бразилия"

Культовая сатира от Терри Гиллиама, в которой Де Ниро исполнил роль революционера, мечтающего свергнуть тоталитарный режим. Если хотите увидеть актера в необычном амплуа, то бегом идите смотреть "Бразилию".

"Охотник на оленей"

Один из главных фильмов о Вьетнаме. Роль Де Ниро отсылает к героям романов Льва Толстого. Партнерами по фильму Де Ниро стали Мэрил Стрип и Кристофер Уокен. Последний, к слову, получил "Оскар" за лучшую роль второго плана.

"Сердце ангела"

В великом неонуаре Роберт исполнил роль Сатаны. Актер появляется на экране всего на 15 минут, но в этих сценах уделывает своего партнера по фильму Микки Рурка.

"Неприкасаемые"

Еще одна знаковая роль актера. В гангстерской картине Де Ниро исполнил роль импульсивного и жестокого чикагского мафиози Аль Капоне. Обязательный фильм к просмотру.

"Казино"

Шедевр Мартина Скорсезе, где Де Ниро запомнился не только отличной актерской игрой, но и красивыми и яркими пиджаками, которые он менял каждые несколько минут экранного времени.

"Схватка"

Аль Пачино и Роберт Де Ниро сыграли вместе во второй части "Крестного отца", но на экране они так и не появились вместе. А вот в "Схватке" у них есть великолепная совместная сцена, в которой они импровизировали. "Схватка" – один из главных фильмов 90-х, в любви которому не раз признавался Кристофер Нолан.

"Знакомство с родителями"

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